Puesta en valor del Camiño a Santo André de Teixido en el II Foro dos Vivos

La asociación vecinal de Porto do Cabo y el proyecto Eu Fun de Vivo organizan de nuevo el Foro dos Vivos, que este domingo llegará a su segunda edición con la colaboración de los Concellos de Cedeira, Narón y Valdoviño, así como del Xeoparque Cabo Ortegal. Tendrá lugar en la capilla Virxe do Camiño, a partir de las 11.30 horas.



La iniciativa, abierta a la ciudadanía, busca convertirse en un espacio de diálogo constructivo en el que potenciar el desarrollo y la coordinación del Camiño a Santo André de Teixido.



El programa comenzará con la ponencia “Importancia do camiño no desenvolvemento rural”, a cargo del investigador Alfonso Filgueira. Continuará con la disertación de la Asociación ASCM, de la mano de su presidenta, Paula Gárate, bajo el tema “Un camiño para todas as persoas”. Por su parte, Antonia Martínez, miembro de As Caldupeiras de Porto do Cabo, abordará las actuaciones que se están llevando a cabo desde la entidad vecinal, bajo el título “O papel da comunidade local”.



Mientras, en “Experiencias no Camiño de Santo André” se reunirán diferentes personas vinculadas a la ruta, tales como Martina Beceiro –Mai estudo de cerámica en Porto Cabo–, José Manuel Breijo –de la empresa de turismo activo Portal Norte–, Loli Rubido –de la firma Roteiros– y Serxio Muíño –Eu Fun de Vivo–.

La última de las ponencias, “Conexión no territorio”, contará con la participación de los municipios por los que discurre el itinerario.



Al finalizar, el público podrá degustar una taza de caldo, receta de las antiguas caldupeiras de la zona.