El PSOE de Narón critica el reparto de las subvenciones del Concello a las cofradías de la ría

El portavoz del PSdeG-PSOE de Narón, Jorge Ulla, anunció ayer tras visitar las instalaciones de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, que llevará a pleno una moción sobre el reparto de las subvenciones del Concello a los pósitos de la ría.



Ulla considera que los 6.000 euros que concederá el Concello a las agrupaciones de Ferrol y Barallobre durante los próximos tres años es una decisión “arbitraria” que no atiende “a criterios obxectivos como son o número de socios e as familias de Narón que pertencen ás confrarías e o ámbito xeográfico de afectación”. En ese sentido, apuntó que el litoral del municipio “corresponde ao ámbito competencial do pósito ferrolán: zonas de marisqueo da Couto e a Gándara e a percebeira do Val”.

La cofradía de Ferrol tiene cerca de 200 socios, de los que casi un 30% son vecinos y vecinas de Narón.