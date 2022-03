El proyecto del Xeoparque do Ortegal pone en marcha el foro de participación local

El proyecto de Xeoparque do Cabo Ortegal pone en marcha el Foro de Participación Local. En él los Concellos promotores acogerán en los próximos días mesas de trabajo de los colectivos del territorio, con el objetivo de implicar al tejido social y económico en la toma de decisiones sobre el proyecto.



Los responsables de esta iniciativa han fijado ya un calendario de reuniones que se celebrarán los días 31 de marzo, 5, 6 y 7 de abril en los ayuntamientos de Cariño, Moeche, Valdoviño y Cedeira.



Este Foro de Participación Local tiene fundamentalmente tres cometidos. El primero de ellos es seguir ampliando información acerca de los objetivos de un Xeoparque como distintivo internacional capaz de convertirse en eje dinamizador del territorio, a partir de una riqueza geológica excepcional que promueva el turismo, la economía y la puesta en valor de los productos del sector primario, los servicios, la cultura, además de la investigación y el conocimiento. Por otra parte, el Foro pretende recoger ideas y propuestas que fortalezcan la estrategia de desarrollo sostenible que debe llevar a la práctica cualquier aspirante a Global Geopark, incluso antes de obtener el sello de la UNESCO.



Por último, el Foro de Participación local será punto de encuentro para que las entidades y la población general se sientan parte del proyecto, implicándose de manera activa y teniendo voz en la toma de decisiones. Tal y como señalan desde la Asociación para a xestión do Xeoparque do Ortegal, este foro ayudará a "artellar mecanismos para que as actuacións sexan froito dun desenvolvemento cooperativo e coordinado que involucre a toda a poboación".Además de estos encuentros, tras la Semana Santa, los responsables de los centros educativos de los siete municipios mantendrán un encuentro "por ser o ámbito escolar un dos piares do proxento".