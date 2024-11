Las protestas de los propietarios de terrenos en las Fragas do Eume llegaron al Parlamento

“Los propietarios no esperábamos tener que seguir luchando, a finales de 2024, en defensa de nuestros derechos de propiedad como lo hicieron nuestros padres y abuelos. Sentimos la obligación moral por respeto a nuestros antepasados (...) de continuar una lucha más allá del paso del tiempo y de la falta absoluta de respeto por nuestros derechos por parte de la Xunta de Galicia”. Así de contundentes se muestran las asociaciones que agrupan a los propietarios de terrenos en el Parque Natural Fragas do Eume, que este lunes secundaron la enésima protesta, esta vez –no es la primera que lo hacen– frente al Parlamento de Galicia. Ataviados con pancartas y camisetas reivindicativas, el colectivo cortó la circulación en la Rúa do Hórreo para lanzar al aire sus proclamas.



“Desde 1996 sufrimos medidas cautelares que limitan los usos que se realizaban antes de la declaración, sin recibir compensación alguna por las limitaciones impuestas”, explica el colectivo, que remarca que “no estamos en contra del Parque. Sólo exigimos el cumplimiento de la Ley y ser tratados como en otros lugares del Estado español”.



Explican que el presupuesto para la gestión de este entorno natural es de 1,1 millones de euros, destinados a la compra de 120 hectáreas, “cantidad que no contempla la compensación para el resto de los espacios de uso totalmente limitado: zona de reserva (432,87 hectáreas) o de uso limitado (3.395,38 hectáreas). Esto indica la nula intención de la Xunta de cumplir con los propietarios y la Ley”, censuran.



Las asociaciones piden que se usen los fondos europeos de Transición Xusta para la gestión del parque, “incluyendo las partidas que sean precisas dentro del futuro Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza que tendrá que presentar España en los próximos años, en el desarrollo de la norma UE de obligado cumplimiento”, indican.