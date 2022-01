Protección Civil de Ares tomó parte en más de 350 operativos en 2021

La Agrupación de Protección Civil de Ares acaba de presentar su balance anual de actuaciones correspondiente al pasado 2021. El documento recoge de manera pormenorizada un conjunto de servicios y actuaciones en los que tomaron parte los voluntarios que integran la unidad, que alcanzaron los 357 operativos. Estos se llevaron a cabo entre los meses de enero y diciembre de 2021.



Entre las principales tareas acometidas, como informan desde el Concello local, destacan la puesta en marcha de dispositivos de seguridad en múltiples actividades de diferente índole; ya sean deportivas, culturales, de ocio, etc. El colectivo también está presente de forma habitual en situaciones de emergencia, como en accidentes de tráfico u otro calado, en los que suelen ofrecer apoyo a los equipos de seguridad y emergencias que intervengan en los sucesos. También es habitual su intervención en labores en las que la seguridad ciudadana se vea comprometida, como búsquedas, salvamentos y rescates o problemas de diversa índole que impliquen animales domésticos, de granja u otros que puedan estar sueltos.





Los integrantes de la agrupación prestan apoyo a los equipos de emergencia y seguridad







Exponen desde el consistorio aresano que “os rexistros contabilizados polo servizo 112, incluídos xa dentro do total de 357 operativos e expostos tamén no documento do voluntariado aresán, permite coñecer os meses nos que se rexistran maior número de emerxencias ou incidencias nas que participou Protección Civil”. Así, en relación con esa lectura de datos se puede constatar que los meses de febrero y agosto aglutinan los de mayor actividad por parte de la agrupación local, registrándose 18 y 38 intervenciones, respectivamente.



A mayores, en el informe elaborado por el grupo de voluntarios se recogen también otro tipo de actividades vinculadas con la seguridad y el medio ambiente, como pueden ser la retirada de nidos de avispa velutina en diferentes puntos del entorno municipal, algo que requiere de numerosas intervenciones durante el año, debido a la presencia creciente de esta especie invasora.









Homenaje y agradecimiento





La propia Agrupación de Protección Civil de Ares recibió el pasado 25 de septiembre el reconocimiento de la Asociación Provincial de Protección Civil de A Coruña “pola súa labor e compromiso durante a pandemia de covid-19; unha homenaxe dirixida a eses 11 voluntarios, ademais dos colaboradores asiduos, que actuaron en momentos moi complicados para a cidadanía en xeral e a veciñanza de Ares en particular”, como destacan desde el gobierno del aresano Julio Iglesias.