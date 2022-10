El programa de la Xunta “Coidados porta a porta” recala de nuevo en los concellos de las comarcas

El municipio de Cariño será de los primeros en la comarca en recibir de nuevo la unidad móvil del programa de la Consellería de Política Social “Coidados porta a porta”. Este servicio, financiado con los Fondos Next Generation, está destinado a ofrecer de forma gratuita a los mayores de 55 años consultas básicas de podología, audiología y estimulación de la memoria.



El autobús de la Xunta permanecerá los días 24, 25, 26 y 27 de este mes en las inmediaciones del Mercado Municipal en horario de 9.00 a 20.00 horas.



Desde el Concello cariñés recuerdan a sus vecinos que para poder acudir a las revisiones de estas especialidades es necesario solicitar cita previa. Los interesados pueden pedir vez a través de los teléfonos 622 748 283 y 623 546 992, o enviando un correo electrónico a la dirección coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal.

Servicios

En el apartado de podología se realiza una consulta básica, llevando a cabo los especialistas una valoración del estado general del pie, un corte y limpieza de uñas, así como la eliminación de durezas, callos y helomas.



En cuanto a la audiología, en la unidad móvil del programa “Coidados porta a porta” se acomete una valoración y exploración funcional de la audición, así como la prevención de la capacidad

auditiva.



Por último, en el tercero de los servicios ofertados, el de estimulación de la memoria, un profesional realizará una valoración cognitiva y aportará pautas, desde una perspectiva terapéutica, para prevenir y aminorar un deterioro, en el caso de haberlo.



Tras su paso por Cariño, el autobús se acercará hasta el municipio de As Somozas el próximo mes. Concretamente, se instalará frente a la Casa do Concello los días 3, 4 y 7, en horario de 9.00 a 20.00 horas.

Los vecinos y vecinas de As Pontes también podrán disfrutar de este servicio los días 9, 10, 11 y 14. Se ubicará en Canal IV, en el mismo horario.



Del 14 al 16 de noviembre la unidad móvil permanecerá en la explanada de Covacano, en la Porta do Sol de Valdoviño y a finales de mes –el viernes 18 y los días 21 y 22– se desplazará hasta el ayuntamiento de Narón.