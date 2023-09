El PP de Narón pide ampliar las instalaciones de la escuela rural de Sedes

El PP de Narón propone “potenciar” el proyecto educativo del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Sedes ampliando sus instalaciones con la compra del terreno anexo, lo que permitirá, explica la formación, “minimizar los riesgos que el mal estado de conservación del actual edificio puede ocasionar a los usuarios”.



Su portavoz, Germán Castrillón, explica que la propuesta será elevada a pleno en la sesión ordinaria de mañana jueves. En ella se plantea que el ejecutivo local adquiera la propiedad colindante, compuesta por una vivienda y una finca.



Los populares consideran que la ampliación de estas instalaciones “podría potenciar el ciclo educativo de 0 a 3 años y, además, convertir el centro en un espacio para intercambio generacional en el que las personas del lugar pudiesen seguir fortaleciendo vínculos y aportando su riqueza cultural y tradicional a los más pequeños.

transporte

Por su parte, el grupo municipal del BNG en Narón felicitó a la comunidad educativa de la escuela rural de Sedes por la recuperación del convenio con taxis como transporte público para el centro. “A decisión unilateral do Concello a tres días do inicio do curso colleu por sorpresa a todo o mundo”, sostienen desde la formación.



Su portavoz, Olaia Ledo, recuerda que presentaron una moción –a la que se unieron todos los grupos de la oposición–, lo que provocó que “en comisión fose reformulado o acordo inicial da moción”, en donde se reclamaba que se recuperase el servicio en el pasado curso.

“A política municipal ten que valer para manter servizos públicos. Consideramos moi positivo que se dera marcha atrás no recorte dun dereito dos nenos e nenas a ter un transporte á súa escola de referencia. Os centros do rural cumpren unha dobre función: dar servizo á veciñanza e manter o vínculo das crianzas coa súa contorna”, aseveró Ledo.