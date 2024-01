Los populares instan al Concello de Cedeira a mejorar el servicio de limpieza del municipio

El grupo del Partido Popular (PP) de Cedeira comienza 2024 exigiendo al ejecutivo local una mejora en el servicio de limpieza del municipio. Su portavoz, Xulio Cribeiro, explicó este miércoles por medio de un comunicado que su formación recoge el “malestar de los vecinos” ante una situación “crítica” de escasa pulcritud de los depósitos para la basura, a la que hay que sumar, aseveran, “la suciedad y el bajo mantenimiento” de las calles.

“Contenedores con escasa limpieza y desinfección en su interior; contenedores sin ruedas, sin tapas y rotos; una barredora con un grado de antigüedad muy elevado y un camión con grandes deficiencias mecánicas. A esto hay que sumarle, como denuncian algunos empleados del servicio de limpieza, las malas condiciones laborales donde hasta los propios trabajadores tienen que llegar a pagar ellos mismos la ITV de los vehículos”, enumera Cribeiro, que insta al gobierno cedeirés a “ponerse a trabajar de inmediato en la resolución de estos problemas”.

Herencia

Por su parte y a preguntas de este diario, desde el ejecutivo local indican que Cedeira “está a sufrir un contrato precario e con moitas carencias que fixo o anterior goberno do PP”. El alcalde, Pablo Moreda, asegura que se encuentran inmersos en el proceso de elaboración de los pliegos para sacar el servicio nuevamente a licitación. “Esos pregos van contemplar as necesidades actuais do pobo, os novos tipos de contedores e de recollida... e van ser consensuados cos locais de hostalería, coas asociacións, para tratar de garantir o mellor servizo durante toda a súa vixencia”, remarca.



El regidor asegura que ya han invitado a los populares “a aportar e participar neste traballo” –como lo hicieron con la redacción del Plan Xeral–, “pero lonxe diso adícanse a criticar. Para eles o máis fácil é poñerse doutro lado e falar mal do seu pobo. Invitamos ao PP a sumar e non restar”, remarcó.