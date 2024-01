Pontón anuncia en As Pontes la creación de una empresa pública energética si gobierna

La candidata a presidenta de la Xunta y portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, anunció este lunes en una visita a la localidad de As Pontes la creación –si llega a gobernar– de una compañía eléctrica “100% pública” y de una tarifa para los residentes en Galicia, además de un cambio en el actual modelo eólico. “Unha das miñas primeiras decisións (...) en materia enerxética será quitar a cadeira que o lobby eléctrico ten no Consello da Xunta”, aseveró, haciendo hincapié en el hecho de que “empresas como Endesa, Naturgy ou Iberdrola leven décadas explotando os nosos recursos sen que iso teña un retorno no País, nin para as pequenas e medianas empresas nin para as familias, moitas das cales este inverno seguirán pasando frío porque non poden asumir o elevado custe da luz”.



Así las cosas, Pontón remarca que planteará una alternativa basada en tres cuestiones básicas. La primera de ellas, dijo, será “poñer a riqueza de Galiza ao servizo dos galegos e galegas”. La segunda pasa por “democratizar” el acceso a la energía, poniéndose como tercera meta preservar la biodiversidad, el territorio y el medioambiente.



La líder de los nacionalistas indicó también que entre sus propuestas en la materia se encuentra la puesta en marcha de una tarifa eléctrica gallega que permita rebajar las facturas para las familias.

A favor de la eólica

La candidata quiso dejar claro que la formación está a favor de la eólica, “mais non do boom eólico depredador ao servizo das grandes enerxéticas que non teñen en conta as cuestións ambientais e non respecta á xente do rural”. Remarca, asimismo, la necesidad de que el desarrollo de los parques esté condicionado a que las empresas que los gestionen “teñen a súa sede en Galiza e paquen aquí os seus impostos”.



La nacionalista anunció también la creación de un centro de I+D+i vinculado al almacenamiento de energía en el municipio de As Pontes.