Pontedeume se prepara para vivir una nueva edición de Las Peras

Pontedeume se prepara para vivir unas fiestas de As Peras post pandemia, ya sin restricciones. Los festejos darán comienzo el próximo 7 de septiembre y culminarán el día 11. Cinco días de celebraciones en los que no faltarán las citas más tradicionales con los mómaros y cabezudos, la cucaña, los pasacalles, el típico concurso de frutas, procesiones religiosas, teatro, los fuegos artificiales y la Xira, que pondrá el broche al programa.



Pregón



El pregón de este año, que abrirá las fiestas, es un honor que recaerá en el “Doctor Mendaña”, o lo que es lo mismo Javier Martínez Pérez-Mendaña (Pontedeume, 1944). Quien fuera profesor de la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela y de la de Enfermería de la UDC, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el hospital Virgen del Camino, de Pamplona; en La Paz, en Madrid y en el Arquitecto Marcide de Ferrol, donde fue jefe del serviciode Ginecología. Además de ser autor de innumerables publicaciones científicas Pérez-Mendaña publicó también el año pasado su libro “Memorias y confesiones de un médico”, en el que habla de medicina pero también de la propia existencia.



Volviendo al programa festivo, la actividad dará comienzo el día 7 con la salida matinal de los gaiteiros y los mómaros; no faltará la ofrenda floral en la iglesia de As Virtudes y las actuaciones de la rondalla Trovadores de Ares, en la Alameda y Nuevo Plan y Amparanoia en Praza do Conde. El pregón será a las 20.30 horas.



El segundo día de festejos se corresponde con la Cucaña Marítima, prevista para las 13.00 horas. Antes habrá recorrido musicado de Mómaros y cabezudos. Por la tarde se propone una actuación de Paco Pakolas con su show “Rockeando con Ramona Órbita, a dona do tempo” (Plaza Calzada, 19 h.). El salón de plenos acoge a las 20 horas la entrega del IV Certame de Fotografía. Media hora después “Sol de Galicia”, un pasacalles con mariachis, animará la villa. A las once habrá verbena con Fania Blanco Show en la Plaza do Conde.



El día 9, arranca con el tradicional Concurso de Frutas, en la Alameda de Rajoy y posterior degustación. No faltarán los Mómaros y cabezudos ni los pasacalles con Charanga Mekánica. Cronoescalada a Breamo y II Recital Poético Ramiro Fonte completan los actos vespertinos. La música correrá por cuenta de A Banda da Balbina (Praza da Calzada, 20.30 h.) y la orquesta Panamá (Plaza do Conde, 23.00 horas).



El día 10, el de los fuegos, incluye un amplio programa con procesión de San Nicolás, exhibición de gimnasia rítmica, exposición de vespas y de maquetas de aeromodelismo, travesía a nado, teatro con Arjé, conciertos en la calle con De Vásikos y Attic y la verbena con la orquesta Claxxon, que parará a la doce para presenciar los fuegos y retomará actuación a las 00.45 horas.



El día 11 culminan las celebraciones con la Xira al Eume y las actuaciones de Dúo Estrellas (16.30, Xunqueira de Arriba), batucada con Os Malandros (Ricardo Sánchez, 19 h.) y verbena con América en la Plaza do Conde.