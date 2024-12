Pontedeume y Cabanas urgen una reunión para solucionar las retenciones por las obras en el puente

Los Concellos de Pontedeume y Cabanas han emitido un comunicado en el que explican que, tras las caravanas provocadas ayer miércoles por las obras de rehabilitación del puente de piedra, han solicitado una reunión "urxente" con los responsables de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia.

Los Consistorios muestran su "malestar" con la situación vivida en las últimas horas, "con medidas insuficientes para regular o tráfico". Exigen, asimismo, más información sobre la planificación y los horarios de los trabajos. El ejecutivo de Cabanas reitera, también, su petición de liberar la AP-9 en dicho tramo "co fin de aliviar o tránsito de vehículos".

Por su parte, desde el gobierno eumés demandan, "con toda a contundencia que sexa necesaria", que se adopten las medidas precisas para evitar no solamente la formación de caravanas en la N-651, sino también "o colapso nas rúas interiores do casco histórico, así como da estrada autonómica LC-144 ao seu paso pola avenida Ricardo Sánchez".

Pontedeume añade que durante los dos primeros días de las obras, el tráfico se desarrolló de manera "relativamente fluida, con esperas de menos de seis minutos". Por ello, inciden en que "hai precedentes de como facer as cousas para que, na medida do posible, non se repita o acontecido onte".