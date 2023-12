Pontedeume activa este viernes la zona azul gratuita en varios puntos del casco urbano

Pontedeume pone en marcha este viernes 15 de diciembre–en periodo de prueba– la Zona Azul de aparcamiento en varios puntos del casco urbano del municipio, concretamente, en la plaza do Conde y en el estacionamiento situado al lado de la antigua Cofradía de Pescadores (Saavedra Meneses).



Desde el Consistorio explican que la Policía Local supervisará el cumplimiento de la regulación en la zona, estableciendo un tiempo de advertencia e información de un mes. A partir de ahí, se comenzarán a imponer sanciones con respecto a las infracciones observadas.



Ambas zonas funcionarán en horario de lunes a viernes entre las 09.30 y las 14.00 y las 16.30 y las 19.30 horas. Los sábados estarán operativas solamente en horario de mañana, excepto en el entorno de la plaza do Conde –por la celebración del feirón–.



Así las cosas, esta Zona Azul, que será gratuita, establece un tiempo máximo de estacionamiento de hora y media (90 minutos). A partir de ese momento, se deberá retirar el vehículo del aparcamiento.



El ejecutivo eumés explica que esta medida se enmarca en el Plan Especial de Mobilidade Urbana Sustentable (PMUS) –aprobado por unanimidad en el pleno–. En dicho documento se concluyó, tras el estudio del tráfico y las necesidades de aparcamiento, que la puesta en marcha de esta Zona Azul “triplicaría o número de prazas existentes”. Para hacer uso de este estacionamiento es necesario introducir el número de la matrícula en la máquina expendedora correspondiente y colocarla en un lugar visible del parabrisas del vehículo.



“Durante o periodo de proba, realizarase un estudo das necesidades e dinámicas de estacionamento dos veciños e veciñas da zona, de cara á reserva en determinados lugares de prazas para os residentes”, apuntan desde el gobierno local, añadiendo que la implantación de esta medida “vén a cumprir cunha longa demanda do comercio eumés, co fin de facilitar as compras e dinamizar as zonas de aparcadoiro da vila”.