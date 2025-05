El Plan Único de la Diputación deja en la comarca seis millones de euros

El Plan Único de la Diputación –POS + 2025– dejará este año en la comarca de Ferrol cerca de una cincuentena de obras y una inversión de 6,1 millones de euros procedentes de la administración provincial –5,6 millones– y con las aportaciones de los correspondientes Concellos –493.000 euros–.



La Diputación coruñesa aprobó ayer en el pleno un expediente de modificación de créditos que permite ampliar en treinta millones el presupuesto de este Plan Único que alcanza, en el total de la provincia, los 116 millones de euros, lo que supone, como indicó el ente provincial, “a maior cifra anual desde a posta en marcha deste programa”.



En la sesión plenaria se dio luz verde a las primeras 239 obras de este POS+, que fueron aprobadas ya en los respectivos plenos municipales y que suponen, a nivel provincial, cerca de 33 millones, incluyendo las aportaciones municipales. Infraestructuras, accesibilidad, mejora de equipamientos renovación de espacios públicos o servicios básicos son los pilares de estas actuaciones para los concellos.



Así, la mayoría de las obras son caminos, carreteras municipales y accesos a núcleos rurales, pavimentaciones y alumbrado, redes de saneamiento y abastecimiento de agua, mejoras en instalaciones culturales, deportivas y docentes, centros sociales o parques públicos.



Ferrol, Eume y Ortegal



El Plan Único dejará en la comarca de Ferrol una cifra de inversión de 6.107.773 euros, de los cuales la aportación municipal alcanzaría 492.989 euros, de los distintos concellos beneficiados, y el ente provincial aporta el grueso de la cuantía, 5.614.784 euros. Serán en total 49 obras a ejecutar en el marco de este programa a lo largo de 2025.



En la cabecera de comarca, Ferrol, se ejecutarán siete obras que suman un importe global con las aportaciones totales de 600.000 euros. Se destinarán al aglomerado de tramos del Camiño das cruces; Camiño do Carril; Camiño da Camposa; tramo Cariño-Confurco del vial que une San Cristobo y Cariño; camino C-31 y 31A y C-32 en As Cabazas; Camiño da Regueira y aglomerado de Seara Coimil; Camiño de Vilaboide-Monte do Coto y carretera de A Carreira-Chá.

Actuaciones



En Narón, la inversión alcanza los 1,1 millones y solo en la actuación de acondicionamiento del centro de mayores de las Viviendas de la Marina se cuenta con aportación municipal –160.00 euros–. Las restantes obras son actuaciones en los caminos de Pedroso; sedes; Castro; O Val; calle Álvaro Paradela; red de saneamiento en A Picota; local social de San Xiao y accesibilidad en el entorno de la plaza del Concello.



Los demás municipios beneficiados son los de: Ares –servicios y pavimentos en la calle María, 331.564 euros–, Cabanas –caminos de Sanxía; Teloi; Pereiro de Arriba; Igrexario y, Barrosa y Salto Abaixo, por 236.256 euros–, A Capela –escombrera de contención y vial de Cenzoi, y red de saneamiento en la Central do Eume, 306.326 euros–, Cariño –calle Doctor Carreño y Doctor Soneira y Landín Carrasco, 258.674 euros–, Cerdido, obras en Avispeira; Rioforcado; Porto do Cabo y Díaz Freiz, 149.784 euros–, Mañón –centro de interpretación río Sor, calle D. Federico Maciñeira; edificio del Semáforo;arretera de la Iglesia O Barqueiro y alumbrado de Porto de Bares, 265.149 euros–, Moeche –red de saneamiento en San Xiao y caminos en Vilazanche; Casanova; Finlle; Requiá; Balocos; O Piñeiro y Labacengos, 165.056 euros–, Monfero –pavimentos en Queixeiro, Vilachá; Val Xestoso; Alto Xestoso; San Félix y cubierta del patio del CPI Virxe de Cela, 463.906 euros–, Mugardos –calle Peteiro y Club do Mar, 253.745 euros–, Neda –ventanas de la Casa da Cultura, 75.725 euros–, Ortigueira –abastecimiento en O Viso Celtigos y Loiga, 818.516 euros–, Pontedeume –rehabilitación de la piscina municipal cubierta, 281.229 euros–, en San Sadurniño –caminos de Sabanda; A Pena; Bouzarrana; Pramado; Vilanova; o Chao-Laxe; Bouzamaior y O Outeiro, 164.000 euros–, en As Somozas, acceso Bustabade María de Amido, cruce polígono-Parañoi y abastecimiento de Cabanas-Campos-A Cruz, 288.143 euros– y Valdoviño –reparación del firme, mejora de seguridad vial y movilidad en Taraza, Sequeiro y Lago, 340.379 euros–.

Compromiso



El presidente de la Diputación, Valentín González, destacó que la Diputación está demostrando “con feitos o seu compromiso cos concellos, apoiándoos con recursos reais e sen condicionar o seu uso, porque son os propios municipios os que mellor coñecen as súas necesidades”.



Asegurando que el plan Único es un modelo de cooperación entre administraciones, instó a la Xunta a “incrementar o Fondo de Cooperación Local ata un mínimo de 200 millóns de euros, unha cifra razoable e necesaria para garantir o funcionamento dos pequenos e medianos concellos de Galicia, que cada vez asumen máis competencias sen os recursos correspondentes”, afirmó.