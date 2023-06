El Partido Popular se hace con cuatro de los cinco concellos en disputa

El PP sumó hoy cuatro concellos a la lista de municipios bajo su gobierno en el conjunto de las tres comarcas, mientras que el PSOE mantiene el liderazgo en A Capela. La toma de posesión de los diferentes gobiernos locales fue, sin duda, el gran protagonista de la jornada y, si bien en 14 de los 19 ayuntamientos que componen el área –excluyendo a Ferrol–, el resultado, bien por contar con mayorías absolutas o bien por haber cerrado pactos, ya estaba decidido, en los cinco restantes se apuraron las negociaciones hasta el último minuto.



Comenzando el listado por el concello de Cariño, el acuerdo marco alcanzado por el PSOE y el BNG para los comicios locales finalmente no se cumplió al no aceptar los socialistas la línea roja marcada por los nacionalistas: la dimisión de su candidato a la alcaldía, José Miguel Alonso Pumar. De este modo, gobernará la lista más votada, encabezada por la popular Ana María López.

El socialista Manuel Meizoso mantiene el bastón de mando en A Capela gracias a la abstención del PP | Cedida



Un caso similar se vivió en Mugardos, donde finalmente se hizo con el bastón de mando Juan Domingo de Deus. Si bien BNG y PSOE, con tres ediles cada uno, sumaban los suficientes ediles para un gobierno de coalición –el PP tenía cinco–, la decisión de la antigua alcaldesa Pilar Díaz (EU) de votarse a sí misma provocó que, una vez más, ostentase el gobierno la lista más votada.



Por otra parte, en los concellos de Cabanas y Ortigueira, que serán liderados por los populares Fernando Couce y Valentín Calvín, respectivamente, la clave se encontraba en las formaciones vecinales. En el primero de los casos, PSOE y BNG, que obtuvieron los mismos concelleiros que en el anterior mandato, buscaban repetir un gobierno de coalición, sumando el mismo número de asientos que el PP. La llave, no obstante, la tenía Somos Candidatura Veciñal, que finalmente optó por no dar su apoyo a las izquierdas. En el municipio ortegalés, por otro lado, el resultado estaba más claro. Pese a contar con el apoyo del BNG, el ahora ex regidor, Juan Penabad, precisaba de la abstención de las formaciones vecinales –Primeiro Ortigueira y Xunto a ti–, que ya habían anunciado que se votarían a sí mismas y que finalmente no cambiaron de parecer, obteniendo la victoria el popular Valentín Calvín.

La decisión de las formaciones vecinales de Ortigueira de votarse a sí mismas abrió la puerta a un gobierno del Partido Popular | Cedida



Por último, el socialista Manuel Meizoso, que empató en ediles con Alternativa Independiente –cuatro cada uno– pero que contaba con más votos, logró la reelección en A Capela gracias a la abstención del PP.

Comarcas



El resto de actos de toma de posesión en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, como se señaló, se produjeron sin incidencias. Por una parte, As Somozas, con Juan Alonso Tembrás (PP); Moeche, liderado por Beatriz Bascoy (BNG); Neda, con Ángel Alvariño (PSOE); Valdoviño, con Alberto González (PSOE) a la cabeza; San Sadurniño, con Secundino García (BNG); Pontedeume, con Bernardo Fernández (PSOE); As Pontes, con Valentín González (PSOE); Cerdido, con Alberto Rey (PP); y Mañón, liderado por Alfredo Dovale (PP), contaron con mayoría absoluta, por lo que no había posibilidad de un giro de última hora. Cabe destacar que, salvo en el caso de Cerdido –donde el cambio de liderazgo del PSOE, del veterano Benigno Galego a Brais Prieto no logró el apoyo de las urnas–, en todos estos municipios fue reelegido el gobierno local.



Por otra, los resultados electorales en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal fueron, pese a las variaciones en el número de ediles, muy continuistas respeto a los de 2019. Además de los nueve casos antes mencionados –y excluyendo a la ciudad naval–, otros siete candidatos repiten mandato. Es el caso de Julio Iglesias (PSOE) en Ares, que pese a perder un concejal se mantuvo como la formación más votada; Juventino Trigo (BNG) en Fene, que mejoró sus resultados en los anteriores comicios; Juan Domingo de Deus (PP) en Mugardos, que accedió a la Alcaldía en 2019 tras presentar una moción de censura contra Pilar Díaz (EU) con el apoyo del PSOE; Marián Ferreiro (TEGA) en Narón, que fue investida en esta ocasión en solitario; y Andrés Feal (PSOE) en Monfero, que pese a perder su mayoría absoluta conservará el bastón de mando gracias al apoyo del BNG.

Fernando Couce se hizo con la Alcaldía tras no alcanzar PSOE y BNG un acuerdo con Somos Candidatura Veciñal | Cedida



En esta lista se incluiría también el Concello de Cedeira, donde el socialista Pablo Diego Moreda volverá a ser alcalde gracias a la abstención del BNG. Este caso, no obstante, es relevante dado que, como denunciaron ayer desde el Partido Popular, los nacionalistas habían rechazado durante la campaña apoyar a Moreda Gil, algo que desde el PP se consideró como un “engaño” a sus votantes. “Ya lo advertimos hace meses, el BNG y el PSOE no son rivales políticos, son aliados que en campaña reniegan uno del otro pero que cuando las cosas están apretadas no dudan en facilitarse las cosas entre ellos”, sentenciaron los populares en un comunicado.