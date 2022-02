Ortigueira resuelve el 67% de las incidencias comunicadas a través de la app Línea Verde

El Concello de Ortigueira ya ha solucionado el 67% de las incidencias recibidas a través de la aplicación Línea Verde desde su puesta en marcha hace dos meses. Un total de 170 personas han notificado a través de este servicio diversos daños o problemáticas en diferentes puntos del municipio.





“Estes datos son mostra da utilidade desta prestación á hora de solucionar as demandas dos ortigueireses e ortigueiresas”, señaló el alcalde, Juan Penabad Muras, “unha forma de traballar man a man cos veciños e veciñas, que nos envían as deficiencias e danos que se poden atopar no termo municipal e que chegan directamente a un equipo técnico que se pon en marcha para responder a elas no menor tempo posible”.





A lo largo de estos de los meses, ya se han recibido alertas en relación a aceras y calzadas (un 15% de las incidencias recibidos), la red de alcantarillas (4%), iluminación (57%), basura (7%), mobiliario urbano (7%), parques y jardines (2%), puntos de agua (2%), limpieza vial (1%), vandalismo (1%) o retirada de vehículos (1%).





Según señaló el regidor este canal de comunicación también les permite saber “onde podemos atopar máis incidencias e onde reforzar os servizos de atención e mantemento”.





Para usar este servicio hay que descargarse la aplicación móvil en la App Store o Google Play y seleccionar el municipio sobre el que se quiere comunicar la incidencia –en la comarca hay varios municipios adheridos al servicio entre los que se encuentra el de As Pontes–. Para comunicar una incidencia basta con pincha en el apartado de “Nueva incidencia” y elegir la tipología de la misma. De forma automática la app detecta las coordenadas exactas donde se ubica el desperfecto sobre el que se puede adjuntar una foto u observación.





Otra de las posibilidades que ofrece esta herramienta es el envío de comunicaciones informativas por parte del Concello a los usuarios que lo deseen.