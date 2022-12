Ortigueira licita la mejora de varios caminos en la zona rural por más de 100.000 euros

El Concello de Ortigueira licita la mejora de varios caminos municipales situados en las parroquias de O Ermo, San Claudio y O Viso. Una de las obras que se acometerá es la renovación de la pista situada entre las viviendas de Escalo de Abaixo, en la parroquia de O Ermo, y otra pista que une Faxín con O Seixo, en la parroquia de San Claudio.



En el lugar de Escalo de Abaixo se procederá a pavimentar de hormigón y se colocará un firme de zahorra, además colocar unas nuevas alcantarillas y una red para la recogida de pluviales. En el lugar de Faxín-O Seixo se pavimentará con triple riego asfáltico, para lo cual será necesario acometer la apertura de cunetas, hacer un barrido de la superficie y crear una nueva red para la recogida de pluviales. El presupuesto de esta actuación es de 40.182 euros.



En la ejecución que se va a llevar a cabo en la parroquia de Céltigos, en O Viso, se renovará el camino que une A Garita con O Cal, pasando por Figueiras, un vial muy transitado por los vecinos, como informan desde el Concello. Se procederá a limpiar las cunetas, un barrido del firme y se colocará un aglomerado en caliente, pintando las marcas viales reflectantes en los laterales y las señales horizontales. Se colocarán también dos señales verticales de Stop en los cruces. Además, entre las viviendas de Figueiras se va a ejecutar previamente un escarificado a base de firme de macadam. El presupuesto de la obra asciende a 61.832 euros.



El montante total de ambas licitaciones, que se eleva hasta los 102.014 euros, se financia a través del remanente de tesorería de las arcas municipales.



Según informó el alcalde de la villa, Juan Penabad, “con esta mellora de camiños renovamos as infraestruturas básicas en varias zonas rurais do noso municipio, mellorando a calidade de vida da nosa veciñanza”. El regidor incidió en la importancia de “manter un equilibrio coa prestación de servizos nas zonas urbanas” y recalcó también que “este tipo de actuacións, financiadas a través do remanente municipal, poden levarse a cabo grazas a unha xestión eficaz e eficiente dos recursos públicos”, dijo.