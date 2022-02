Ortigueira da luz verde a la desafectación de la antigua escuela unitaria de Loiba

La corporación municipal de Ortigueira aprobó por unanimidad esta semana en el pleno la desafectación de la antigua escuela unitaria de Loiba; un paso fundamental para acometer las obras de rehabilitación del inmueble, situado en el lugar de Igrexa, en la parroquia de Loiba. Tal y como explicó el gobierno local por medio de un comunicado, con este trámite se avanza un poco más en el proyecto de recuperación del espacio, que será empleado para usos municipales.



La desafectación, solicitada por el Concello a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, afecta fundamentalmente a la vivienda del profesor; un espacio en el ala izquierda del edificio con una superficie construida en la planta baja de 85 metros cuadrados y un abuardillado de unos 30, que será clasificado ahora como de bienes propios. Y es que, como explicó el consistorio, esta actuación “obedece a la obligatoriedad que tiene el Concello de tener plena disponiblidad del edificio para poder acometer las obras de rehabilitación”, necesarias para avanzar en el proyecto.



De esta forma, el alcalde de la localidad, Juan Penabad Muras, celebró este hito en la tramitación, destacando que se trataba de un paso fundamental “para recuperar unha infraestrutura que non pode caer no olvido co máximo obxectivo de devolvela á veciñanza de Loiba, coa que traballaremos man a man atendendo sempre aos seus intereses e peticións para escoller o futuro uso do inmoble”.