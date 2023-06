La oposición de Narón se abstiene en su propia propuesta de dedicaciones

Tal y como acontecerá en la jornada de hoy en el vecino municipio de Ferrol, la casa consistorial de Narón albergó en la tarde de ayer –desde las 19.00 horas– la sesión plenaria de organización municipal, cuyo objetivo es “especificar” el trabajo de los diferentes organismos municipales, tales como comisiones, plenos o juntas de gobierno.



Así las cosas, la alcaldesa, Marián Ferreiro, dio cuenta de la resolución de Alcaldía sobre la designación de las áreas de cada concejal del grupo de gobierno, así como de los miembros de la junta de gobierno local y de la constitución de los grupos políticos y sus integrantes y portavoces.



En la convocatoria de ayer se designó, además, a los representantes municipales en la Comision de Participación Cidadá da Área Sanitaria de Ferrol –Manuel Ramos–; la comisión de delimitación entre los concellos de Narón y Valdoviño –Marián Ferreiro, Pablo Mauriz, Tania Novo, Olaia Ledo y Jorge Ulla–; en el Padroado da Cultura –Ferreiro como presidenta y como titulares Mar Gómez, Olga Ameneiro, Tania Novo, Beatriz Mosquera y Jorge Ulla–; en el Padroado de Deportes –Marián Ferreiro como presidenta, José Oreona, Pedro Portela, Beatriz Mosquera y Jorge Ulla–; en el Consejo de Administración de Cosma –Marián Ferreiro (presidenta), Manuel Ramos, José Ibán Santalla, Germán Castrillón, Eugenio Carballeira y Jorge Ulla–; en el Padroado do Parque Científico Tecnolóxico de Río do Pozo –Marián Ferreiro y Germán Castrillón–; en la Fundación Terra de Trasancos –Marián Ferreiro–; en el Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 –Manuel Ramos–; en el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte –Manuel Ramos–; en el Eixo Atlántico –Manuel Ramos–; en la Mesa do Comercio Local de Narón –Marián Ferreiro y Olaia Ledo–; en Cruz Roja –Manuel Ramos–; en los consellos escolares de los centros públicos –un edil por cada uno de los centros y en el Consello Escolar Municipal Manuel Ramos, Vanesa Bouzamaior, Olaia Ledo y Jorge Ulla–; en la Asociación de Concellos do Camiño Inglés –Natalia Hermida–; en el Fondo Galego de Solidariedade –Mª del Carmen Lorenza–; en el Consello Xeral de Participación Cidadá –Natalia Hermida, Tania Novo, Eugenio Carballeira y Jorge Ulla–; en los Consellos Territoriais de Participación Cidadá –cuatro por cada una de las parroquias y barrios–; en el Consello Sectorial de Igualdade –Olga Ameneiro, Nuria Yáñez, Olaia Ledo y Jorge Ulla–; en la Xunta Local de Seguridade –Marián Ferreiro, José Oreona y Germán Castrillón–; en la Asociación de Endidades locais pola lingua galega –Mª del Carmen Lorenzo–; en la Fundación da Axencia Enerxética Provincial da Coruña –Manuel Ramos–; en la Comisión especial de seguemento da revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Narón –Marián Ferreiro, Manuel Ramos, Germán Castrillón, Olaia Ledo y Jorge Ulla–, así como en la comisión de seguimiento de la situación producida por las moscas en la parroquia de O Val –Marián Ferreiro, Manuel Ramos, Germán Castillón, Olaia Ledo y Jorge Ulla–.

Periodicidad y dedicaciones

En la sesión plenaria de ayer por la tarde se acordó, además, la periodicidad de los plenos ordinarios “–será mensual, los últimos jueves y a las 19.00 horas, salvo en junio, julio, septiembre y diciembre cuando se llevarán a cabo a las 9.00 horas–. También se aprobó la regularidad de la junta de portavoces y de las diferentes comisiones, así como los integrantes de cada una de ellas.



El pleno dio luz verde, asimismo, a la determinación del personal eventual del Ayuntamiento, que asciende a siete personas.



Según ha podido saber este Diario, la propuesta de Terra Galega era la de mantener los cargos con dedicación exclusiva de la regidora y otro edil, además de las parciales del pasado mandato (tres).

Por su parte, los grupos de la oposición plantearon días atrás incrementar ese número hasta las seis –una para cada partido–, algo que finalmente no fue aprobado en la sesión de ayer al abstenerse estos últimos en la votación de su propia propuesta.

Precisamente, el Bloque Nacionalista Galego enviaba ayer por la noche un comunicado aclarando el motivo de su abstención. La formación indicó que "na xunta de portavoces da semana pasada chegouse a un acordo despois de presentarse dúas propostas. A profosta final non era ningunha das dúas". "O goberno de Narón é quen ten que votar polas súas dedicacións despois dun acordo na xunta de portavoces, se non é así, non imos facelo por eles. Desde o diálogo pódese chegar a entendemento sempre", remarcaron.

Los nacionalistas quisieron dejar constancia, además, de que su portavoz, Olaia Ledo, "anunciou en pleno que suspendía a súa dedicación no caso de aprobarse polo menos de inicio".

Posibles aumentos en las retribuciones

Uno de los aspectos pendientes por determinar es el de las retribuciones que cada uno de los miembros de la corporación recibirá en este mandato.

Este Diario ha tenido acceso a la propuesta que se llevará próximamente a pleno para su aprobación y que supone cambios sustanciales con respecto a lo fijado tras los comicios de 2019. Esto se traduce en una subida generalizada de las cantidades a percibir.

Y es que tal y como se desprende de lo publicado el 4 de julio de 2019 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el importe por asistencia al pleno era hasta ahora de 200 euros, planteándose la posibilidad de que ascienda hasta los 400. Lo mismo acontece con la junta de portavoces –de 100 a 150 euros– o las comisiones informativas –de 100 a 150 euros–.

En el lado opuesto se encuentran las retribuciones a percibir por la asistencia a la junta de gobierno –a las que sólo acuden miembros del ejecutivo, en este caso de TEGA–, que bajarían de los 250 a los 200, así como el oficio de matrimonios, que pasaría de los 104 a los 50.