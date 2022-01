Las obras de la senda entre Freixeiro y Xuvia están a punto de comenzar

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Obras, Pablo Mauriz, se desplazaron hasta la zona de Piñeiros donde tuvo lugar la firma del acta de replanteo de la primera fase de las obras de construcción de un pasarela peatonal y ciclista entre Freixeiro y Xuvia –concretamente este tramo se desarrolla entre la avenida Conde de Fenosa (zona del Camiño da Veiga) y el molino de As Aceas–.





“Este é un día moi importante para a nosa cidade porque coa sinatura deste acta de replanteo da primeira fase marcamos o inicio do que será un dos proxectos medioambientais e de lecer máis ambiciosos deste mandato, para o que levamos tempo traballando e realizando os trámites oportunos para que puidese levarse a cabo de modo cofinanciado. Deste xeito, permítenos axilizar a execución da segunda fase destas obras e poder rematar o proxecto completo este mesmo ano”, destacó la alcaldesa.





Los políticos y los representantes de la empresa adjudicataria de las obras –Xestión Ambiental de Contratas– concretaron el inicio de las mismas. Así la próxima semana la compañía perfilará trámites con la administración municipal y prevé comenzar el acopio de material en al zona para poder llevar a cabo los trabajos en la “maior brevidade”.





Las obras de esta primera fase supondrán una inversión de 580.000 euros y que permitirá, tal y como figura en el proyecto, recuperar suelo urbano para usos públicos amables con el medio ambiente y disfrute del entorno de la Ría de Ferrol. La intervención está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020 y enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “Ría de Ferrol, Cidade 2020”.





“Trátase dun tramo duns 22.000 metros cadrados no que se comezará a habilitar a senda peonil e ciclista paralela ao cauce baixo do río Freixeiro e que contará cun área estancial duns 15.000 metros cadrados donde se instalará mobiliario urbán”, explicó Ferreiro. La regidora también incidió en la importancia “de recuperar un tramo natural da zona urbana da cidade para poñelo en valor, co fin de que poidan desfrutar del as veciñas e veciños de Narón e doutros concellos que desexen realizar un percorrido nun espazo verde que lles permitirá chegar, unha vez rematadas as dúas fases, dende o parque de Freixeiro ata o paseo marítimo de Xuvia”.