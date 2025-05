Nuevo paso para el aparcamiento disuasorio de las Fragas do Eume en A Capela

Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de A Capela rubricaron este jueves el convenio para la construcción de un aparcamiento disuasorio y la creación de un servicio de transporte lanzadera eléctrico destinado a mejorar la movilidad en el Parque Natural Fragas do Eume.



Así, las actuaciones de este acuerdo –firmado por Valentín González Formoso, presidente del organismo, y el alcalde Manuel Meizoso– suponen una inversión de 220.000 euros y se enmarcan en el Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume, financiado íntegramente con los fondos europeos Next Generation.

“Dáse un paso importante no dobre obxectivo de reducir o uso privado no parque natural e solucionar a problemática no referente ás prazas de estacionamento dispoñibles para os visitantes, especialmente durante os meses de verán”, aseveró el presidente del organismo provincial.



Así las cosas, la propuesta plantea la urbanización de una parcela de 2.380 metros cuadrados limítrofe al centro de salud, en As Neves, con una inversión que asciende a 146.921 euros.



El aparcamiento –para motos, coches y bicicletas– contará con dos plataformas: una inferior con 10 plazas para autocaravanas y espacios para el servicio de las mismas –tomas de agua, sumideros o contenedores de basura– y una superior con 19 plazas para turismos, dos de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos, una accesible, siete para motocicletas y seis para bicis.



Esta construcción se completará con la puesta en marcha de un servicio lanzadera por medio de una furgoneta eléctrica, que trasladará a los visitantes hasta el Camiño da Ventureira, en la entrada a las Fragas do Eume.



La adquisición de dicho vehículo supondrá una inversión de 60.000 euros y permitirá reducir las emisiones de CO2 y la contaminación acústica que provoca el tránsito continuo.