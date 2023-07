Nuevo episodio de abandono de residuos en San Sadurniño

Segundo "tirón de orejas" en apenas 15 días, por parte del Ayuntamiento de San Sadurniño, a los residentes en el municipio. "O Concello está indagando, coa colaboración veciñal, sobre a posible procedencia destes restos que en ningún caso poden depositarse dentro dos contedores nin moito menos tirarse en montes, cunetas ou boqueiras de camiños", declaró el Consistorio en relación a la aparición en los últimos días de residuos voluminosos y restos de obra al pie de los contenedores en la zona de Vilanova. "É unha conduta sancionable e unha agresión ao ambiente, ademais dun atranco para o servizo de recollida de lixo", añaden desde el ejecutivo sadurniñense.

Recuerdan, por enésima vez, que el Concello dispone de un servicio gratuito de retirada de voluminosos para el cual solo es necesario realizar una llamada al 981 490 027 en horario de mañana.

"Tamén lembramos que o Concello de San Sadurniño ten conveniado con Narón o uso do Punto Limpo do Polígono do Río do Pozo", añaden. En él se pueden entregar, también de manera gratuita, electrodomésticos viejos, muebles, aceites o restos de pequeñas obras, entre otros.

Antecedentes

No es la primera vez que el gobierno sadurniñense recrimina este tipo de acciones. Precisamente, el pasado 7 de julio el Concello lamentaba el abandono de enseres (como un colchón o restos de mobiliario) en lugares indebidos de las zonas de Chao de Lamas y Soutocalvo. También en marzo recriminó la aparición de residuos en la pista que enlaza A Vila cos Pontigos, en Ferreira.