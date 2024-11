Las nuevas bolsas reutilizables ya están disponibles en los comercios naroneses

El gobierno local naronés ha puesto en manos de las Asociación de Comerciantes de Narón (ACN) bolsas reutilizables en el marco de la campaña “Merca en Narón. Facemos cidade”, una iniciativa que se ha impulsado con un trabajo conjunto entre ambas entidades.



En total, se han puesto en circulación 1.750 unidades que, a partir de ahora, la ACN podrá repartir entre los establecimientos –una vez que estos se pongan en contacto con la asociación para formalizar la solicitud–y, más tarde, las diferentes empresas serán las encargadas de distribuirlas entre su clientela, bien con las compras que estos realicen o en formato sorteo.



En el acto de presentación de esta iniciativa estuvo presente, por parte del Consistorio, la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro, que informó de que los pequeños comercios de la localidad que no estén adscritos a la ACN también podrán disponer de estas bolsas reutilizables. Para ello, tendrán que solicitarlas en el segundo piso del ayuntamiento.



Ameneiro aprovechó la ocasión para destacar que esta iniciativa responde “á aposta do Consistorio por impulsar as ventas no pequeno comercio da nosa cidade, que ten moito que ofrecer e promove unha atención personalizada coa clientela durante todo ano”.