“Noite de morcegos”, una cita para este crepúsculo en San Sadurniño

A partir de las 19.30 horas, la Casa da Xunventude de San Sadurniño acogerá un encuentro de la Asociación Morcegos de Galicia. En esta sesión tiene carácter divulgativo, pero además se dedicará a desmotar una gran cantidad de mitos que tienen estos animales.



Después de la charla inicial, se saldrá al medio para escuchar y ver su actividad. Desde la agrupación exponen que “seguramente sexa doado pola proximidade do hórreo, o tellado e o campanario do convento do Rosario, onde é habitual velos cazando á noitiña”. Para ello, llevarán un detector de ultrasonidos que les permitirá interpretar la actividad, así como cuestiones como la especie, si se están alimentando o si se trata de sonidos sociales.



Uno de los miembros del colectivo, el biólogo pontés Roberto Hermida, explicó que en Galicia “hai citadas 25 especies de morcegos das que 11 están na lista de especies ameazadas”, a pesar de que “sobre o papel” tienen una protección especial.



La asociación ha cumplido este año la veintena, dedicada a unos animales inofensivos. “Cando os chourizos que estaban colgados aparecían roídos botábaselle a culpa aos morcegos, tamén hai quen di que transmiten enfermidades”, explicó el biólogo, entendiendo que hay una serie de creencias que hace que a los murciélagos “non se lles queira ben”.



Para todo aquel que quiera ser parte de esta actividad divulgativa de carácter gratuito –que si el tiempo lo permite también será de exploración– es necesaria una inscripción previa que se puede hacer a través de info@morcegosdegalicia.org.