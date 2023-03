Nerea Casas: "No creo que siga existiendo una visión machista en los concursos de belleza"

Nerea Casas Yáñez (22 años) es una de las dos representantes –junto a otra joven de Riaxo– que enviará Galicia al concurso Miss Grand España, que se celebrará entre el 19 y el 26 de este mes en Tenerife.



La cedeiresa compagina su candidatura con su trabajo en el departamento de recursos humanos de una importante joyería de A Coruña con el estudio de nada más y nada menos que tres másteres –Márketing Digital, MBA y Dirección y Gestión de Personas–.

El certamen podrá seguirse por el canal de Youtube de Miss Grand España.

¿Cómo empezó en este mundo? ¿De dónde viene su interés?

Llevo en este mundo desde 2016, cuando acudí al primer casting aquí en Galicia. La edad mínima para participar son 17 años y yo todavía no los tenía. Acudí igual en compañía de mis padres. Desde ahí fue un sueño que yo tenía desde muy pequeña y a algo que le dediqué tantos años no podía dejarlo a medias.

Es la sexta vez que se presenta, ¿no?

Sí. Siempre me gustó mucho el mundo de la moda, aunque profesionalmente estoy enfocada al mundo de las personas. Desde pequeña fui siempre super fan de Victoria’s Secret y me veía todos los desfiles cuando los ponían en la tele. Me encanta el mundo de la moda, de la ropa, de las nuevas tendencias... Soy una fiel seguidora de cuanta fashion week hay.

Nerea Casas lucirá la banda de Miss Grand Costa Gallega I Cedida





Trabaja actualmente en el ámbito de los recursos humanos y estudia también al mismo tiempo. ¿Cómo hace para compaginar todo?

Quitándole tiempo al sueño [risas]. Básicamente madrugo mucho. Me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana, para llegar a todos los quehaceres que tengo que hacer durante el día, y me acuesto, con suerte, a las doce y media de la noche. Ahora que ha terminado la época de exámenes en los másteres estoy un poco más relajada, pero el mes pasado fue muy intenso. Creo que exploré mis límites físicos. Pero ya no queda nada. Queda el último empujón y ¡que no decaiga!

¿Cómo funciona Miss Grand España? Son varios días de pruebas...

Nos vamos una semana a Tenerife. Llegamos el domingo [día 19], donde se celebrará la recepción con las fotos oficiales a todas las candidatas y por la noche, en una ceremonia, se entregan las bandas. En mi caso, la de Miss Grand Costa Gallega. Durante la semana tenemos clases de pasarela, de maquillaje, ensayos para el show final, una entrevista personal con el jurado... También hay una serie de visitas programadas, como al Ayuntamiento de Tenerife y al Loro Park. Ya el jueves se realiza la competición en traje de baño. El viernes es la fase preliminar, una pregala. Y el sábado será la gran final, en donde se coronará a Miss Grand España, que será la representante, durante todo el mes de octubre, en Vietnam, en el certamen de Miss Grand International.

A mí lo que me gustaría es emprender. Estoy intentando formarme para montar mi propia empresa

Tiene 22 años, es muy joven. ¿Cómo se ve en el futuro?, ¿Dónde le gustaría estar, por ejemplo, dentro de diez años?

A mí lo que me gustaría es emprender, ser empresaria. Estoy intentando formarme para tener una visión 360 de lo que es el mundo de la empresa, porque todavía no tengo claro de qué ámbito, exactamente. Tengo claro el lugar, que es A Coruña, porque es donde resido actualmente por motivos laborales.

¿Pero le tira más el mundo de la moda o el de los recursos humanos?

Creo que tiraría más por los recursos humanos. Si me fuese por la parte de la moda sería más para ejercer como modelo, pero por ejemplo, gestionar a gente dentro del mundo de la moda no es una cosa que me apasione.



¿Y cuál es la razón?

Hay dos visiones de una empresa, la interna o la externa. A mí en este caso me gusta ser la de la pasarela, la que se enfrenta a las cámaras.

Reside actualmente en A Coruña pero es de Cedeira, a donde vuelve cada vez que puede. Para alguien que no conozca la villa, ¿con qué rincón se queda?

San Andrés de Teixido, que vai de morto que non foi de vivo. Y me quedo también con la cala Sonreiras, que es un lugar desconocida por mucha gente, ya que solo saben llegar los de la villa. Y eso que ahora hay un pasadizo muy bien hecho, con toda la zona reformada. Es un lugar impresionante; es como nuestro pequeño caribe.



El machismo planea siempre sobre el mundo de los concursos de belleza. ¿Cree que el feminismo ha logrado influir en ellos en los últimos tiempos?

Totalmente. Los certámenes de belleza han evolucionado mucho en ese sentido, de manera que ya no se busca solamente una cara bonita y un cuerpo 90-60-90. Ahora se valora también a una mujer líder, íntegra, formada, con cultura, que tenga un mensaje que dar a la sociedad. Cada una de las compañeras que vamos a competir próximamente en Tenerife tenemos nuestra formación, somos independientes, aplicadas, con nuestra cultura y nuestro criterio propio. No creo para nada que siga existiendo esa visión tan machista que había en los concursos de belleza.