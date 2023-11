La Navidad se enciende este viernes en Fene y el 5 de diciembre en la villa de Cedeira

Las últimas jornadas vienen cargadas de anuncios por parte de los Concellos sobre programaciones específicas para la Navidad. También sobre el encendido de las luces, que, por ejemplo, se llevará a cabo este viernes en Fene, a partir de las seis de la tarde. Así lo confirmó ayer el ejecutivo local, que apuntó a cambios con respecto a años anteriores.



El ejecutivo fenés indica que la Avenida Marqués de Figueroa dejará atrás una parte de las arcadas tradicionales para incorporar nuevos diseños en el alumbrado. “Iluminarase tamén o acivro situado ao carón da Casa do Concello, que ademais será decorado con adornos que estivo a facer nestes días a rapazada de Fene en colaboración con varios colexios”, declaró la edila de Promoción Económica, Ángeles Coira.



En las parroquias la gran atracción serán los ocho photocalls diseñados por Ito Mosquera, que ya hicieron las delicias de las familias el pasado ejercicio.



La inversión total para el alumbrado navideño ascenderá a 24.000 euros. El Concello anuncia, además, que “logo do éxito do ano pasado”, se reeditará la Festa de Fin de Ano. Tendrá lugar después de las uvas en la Praza do Alcalde Ramón José Souto González y estará amenizada por una orquesta y un dj.



Los cedeireses deberán esperar unos días más para ver brillar las luces navideñas en la villa. El encendido se realizará el 5 de diciembre alrededor de las 18.15 horas, con la iluminación del árbol situado en la Praza do Peixe, “un dos elementos máis destacados dunha decoración, que, un ano máis, tenta chegar a máis rincóns das parroquias”.



Tal y como indicó el edil Noel López, en el acto se dará protagonismo a las personas usuarias de Apader, que intervendrán mostrando su fuerte vínculo con Cedeira.



Habrá también música a cargo de la profesora de violín Florencia Pagnuco y varias de sus alumnas.