Naturaleza y turismo se dan la mano en las rutas sostenibles por el Eume

La comarca do Eume tiene protagonismo en Ferrolterra este mes de mayo. El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume de la Diputación de A Coruña recoge una serie de iniciativas que persiguen un modelo basado en la naturaleza y los recursos patrimoniales como elemento nuclear de la estrategia y, en el marco de este programa, nacen las rutas sostenibles por el territorio, que permitirán cada fin de semana a sus participantes conocer, de manera gratuita, la sorprendente diversidad que albergan los cinco municipios que los componen, con dos itinerarios por cada uno de ellos.



Tal y como explica uno de los guías, Julio Eiroa, los “roteiros” se ofrecen en dos horarios: por la mañana, de 09.00 a 13.00 y por la tarde, de 16.00 a 20.30 horas, de manera simultánea. “Se trata de una actividad que promueve la unión de la comarca del Eume”, sostiene, recordando que el número de plazas disponibles para cada una es de 15. Las primeras propuestas, la “Ruta da Auga” y la “Ruta dos Cogomelos” –el pasado 11 de mayo– discurrieron por As Pontes. En este caso, indica Eiroa, el mal tiempo provocó que “aunque había inscritos en las dos rutas, en horario de mañana solo se pudo realizar una”.



El pasado fin de semana los itinerarios se desarrollaron por Pontedeume – “Ruta andar ao Mar” y “Ruta das Cerdeiras”– y Cabanas –“Ruta Ambiental pola costa” y “Ruta ornitolóxica: Eume e ría de Ares”.

Gran acogida

Parte del éxito de acogida que está teniendo esta iniciativa, que continuará el fin de semana del 24 y 25 de mayo en A Capela y Monfero, radica en que se trata de rutas interpretadas. “Aunque practicamos algo de deporte, el protagonismo lo tiene la interpretación del lugar, con la puesta en valor del patrimonio natural, etnográfico y cultural del territorio que se recorre y del río Eume como un eje que vertebra toda la comarca”, expone Eiroa, remarcando que los itinerarios tienen un “carácter educativo, en los que no vamos muy rápido, sin ningún tipo de afán por llegar al final. Los guías paramos bastantes veces y, en esas paradas, hacemos la interpretación de lo que tenemos delante, para conocer más el lugar que estamos visitando”.

Alfredo Fernández / Julio Eiroa

Eiroa comenta que las inscripciones para “Rutas das Prantas e Árbores”, “Ruta Xeolóxica polo Forgoselo” (A Capela, 24 de mayo) y “Ruta Entre Grelos e Lobos pola serra da Loba” y “Ruta Paisaxística da serra do Quieixeiro” (Monfero, el día 25) están prácticamente cubiertas aunque todavía quedan algunas plazas. Aquellos que deseen unirse a las propuestas pueden contactar con el teléfono 654 500 652.

Ecoturismo

Observer-Science Tourism ha sido la firma encargada de diseñar todas estas rutas sostenibles por la comarca del Eume. Su fundadora, Maite Vence, remarca que el proyecto lleva varios meses en marcha y que comenzó “cunha primeira fase para definir o trazado das rutas. Despois diso, foi a creación de contidos como poden ser a guía dixital do territorio e as pequenas mini guías de cada un dos concellos”.



Todas ellas tienen en común, incide Vence, en que los recorridos propuestos se basan en un “ecoturismo e no fomento do turismo responsable, ambiental e científico, poñendo en valor a natureza e o patrimonio cultural, etnográfico e incluso gastronómico”.

Alfredo Fernández / Julio Eiroa

La idea de este PSTD es que “todas as actuacións que se fagan sexan de carácter estrutural, no sentido de que nós agora estamos lanzando estas rutas e creando estes contidos –que estarán todos recollidos na plataforma Eume Vivo– para que forme parte da promoción turística da comarca. Estas rutas soamente se van desenvolver neste mes pero, o que se pretende é que as empresas que traballan na zona poidan ofertalas dentro das súas actividades”.