Narón urge a Diputación y Xunta que mantenga los viales y aceras de su titularidad

El ejecutivo local de Narón ha reiterado tanto a la Diputación de A Coruña como a la Xunta de Galicia la urgencia de hacerse cargo del mantenimiento de viales y aceras de su titularidad en el término municipal naronés.



El edil de Servizos, Iván Santalla, censura que “o estado (...) é lamentable e, o que é peor, representa un risco para a salubridade e incluso para a seguridade cidadá en numerosos casos”.



El concejal incide en el hecho de que “a maleza invade tramos completos de beirarrúas e cubre tapas de rexistro en estradas como a de Cedeira e O Val, en ambos casos propiedade da Xunta de Galicia e nas que tamén se localizan desperfectos nas losetas”.



Santalla hace hincapié en que la situación en la que se encuentran non es un hecho puntual, sino “resultado de anos de falta de mantemento debido á desidia das administracións autonómica e provincial, que non se fan cargo destas competencias que lle son propias”.



Además de las carreteras de Cedeira y de O Val, la situación se repite, apuntan desde el gobierno naronés,

en carreteras que son titularidad de la Diputación, como es el caso de la avenida Souto Vizoso o la Concepción Arenal. “Ademais da maleza que tamén invade algunhas beirarrúas, hai tramos completos das mesmas totalmente desfeitos, como na avenida Souto Vizoso e multiplícanse as losetas levantadas tanto neste vial como na Concepción Arenal”.

Maleza

Santalla indicó que otro de los problemas que se registran en la actualidad debido a la “desidia” de las administraciones supramunicipales es el de la rotonda de Freixeiro. “A maleza invade totalmente a glorieta, dificultando a visibilidade nun espazo cunha gran afluencia de vehículos ao longo do día, co que iso supón de cara á seguridade viaria”, destacó.



El concejal de Servizos asegura que desde el gobierno local “realizamos un importante esforzo para tratar de manter os viais e beirarrúas no mellor estado posible, solventando as posibles incidencias das que temos coñecemento á maior brevidade, como deberían facer tanto a Xunta como a Deputación, que desatenden as súas competencias neste eido”.



Ante dicha situación, Santalla avanzó que la Policía Local trabaja en un nuevo informe que remitirá tanto a la Xunta como a la Diputación, para reiterar la urgencia de las actuaciones.