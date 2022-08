Narón retiró en lo que va de año alrededor de 130 nidos de velutina en el municipio

El Ayuntamiento de Narón informó ayer de que los efectivos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) realizaron en lo que va de año un total de 128 actuaciones relacionadas con la retirada de nidos de avispa velutina en el término municipal. Así lo aseguró el concejal responsable del cuerpo, Román Romero, que explicó que dichas intervenciones se correspondieron con inspecciones (68), extracción de nidos con neutralización (49), exámenes (9) y cremación de los mismos in situ (2).



Desde el ejecutivo naronés indican que la temporada de primavera y verano es la de mayor actividad, aunque las condiciones meteorológicas “condicionan moito a proliferación dos niños de velutina”. En cuanto a la ubicación de los mismos, Romero especificó que “se retiran tanto na zona urbana como rural naqueles casos nos que se considera a urxencia pola perigosidade, por exemplo se están nun colexio ou nunha zona de moita afluencia de persoas”.



El Ayuntamiento indica que los profesionales del Speis se coordinan con el servicio de Tragsa para la retirada de estos nidos, gracias al convenio de colaboración que mantienen ambas entidades.



Desde el consistorio recuerdan que el proceso habitual a seguir por cualquier persona que detecte la presencia de estos insectos es alertar al 012, “dende onde se comezarán a realizar os trámites oportunos para proceder á retirada do niño”. “O número de actuacións realizadas no que vai de ano, a falta de cinco meses para que remate, está moi preto de alcanzar o total de intervencións sobre vespa velutina rexistradas no ano 2021, que foron un total de 176”, apuntó el concejal naronés, que aprovechó para agradecer la colaboración vecinal.