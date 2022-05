Narón resalta la importancia de la economía de proximidad y del consumo local

El concejal de Promoción Económica de Narón, David Pita, presentó en los últimos días los resultados del Plan de Proximidade Local del Ayuntamiento. El presidente de la Asociación de Empresarios Ferrolterra, Ángel José Torreiro, y el presidente de la Asociación de Veciños Chafarís, Manuel Suárez, acudieron también a la convocatoria, tras participar en las jornadas que se celebraron previamente para elaborar el estudio presentado.





Pita incidió en su intervención en las ventajas de la economía de proximidad y la importancia que tiene esta para los concellos. “É moi importante fomentar a economía local e certas actividades e servizos que fagan crecer á cidade e nesa liña xoga un papel fundamental este traballo, do que quero agradecer a colaboración que recibimos por parte de todas as persoas que participaron no mesmo”, sostuvo el edil naronés.





Uno de los aspectos sobre los que ahondaron fue la falta de desarrollo del sector primario en la ciudad y también en los efectos de la pandemia, que en ese ámbito permitieron incrementar el sentido de “pertenza e colaboración”, lo que puede representar una oportunidad para ofrecer más apoyo al comercio y la producción local, tal y como se refleja en el estudio. El plan de digitalización de las administraciones, el aprovechamiento de los recursos naturales, la cooperación o el I+d+i marcan las líneas estratégicas a seguir en el ámbito de la economía de proximidad.





La implantación de mercados municipales para incrementar los proveedores locales, la promoción de campañas de sensibilización ciudadana para fomentar el consumo local y la fidelización de los productos locales son tres de esas líneas estratégicas recogidas en el estudio.





Finalmente, el responsable naronés recordó algunos de los proyectos que se propusieron en el marco de esta iniciativa, tales como un mercado de productos de cercanía, una plataforma de proveedores locales o campañas de fidelización de los consumidores locales, entre otros.