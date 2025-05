Narón presume de buen sabor de boca y de producto gourmet gallego

Hace años que Miliki dejó claro que “Comer es un placer”, un hit que muchos seguirán entonando a día de hoy y quien ha decidido llevarlo a la práctica. Gadelicia y A Tenda de Chelo son dos establecimiento naroneses que ponen en valor la gastronomía desde la producción local y los manjares elaborados con mimo.



Irene Coira está detrás del primero de estos comercios, que abrió sus puertas en agosto de 2023 bajo la premisa de acercar a las casas aquellas delicias que, por norma, son más complicadas de encontrar fuera de las ferias que se celebran a lo largo de la Comunidad Autónoma.



Mermeladas o galletas, pero también verduras de agricultores locales se fusionan en Avenida da Solaina, 92 y en Estrada de Castela 160. Pero por si el buen sabor de boca no fuese suficiente, Coira no vende nada que no haya probado con anterioridad, cerciorándose de la calidad, y deja que todos aquellos se deleiten con lo que se van a llevar a casa para consumo propio o para regalo, una práctica cada vez más común. De hecho, Alba Venancio, regente del otro establecimiento que lleva cinco años bajo su gerencia, comenzó a preparar cestas personalizadas tanto en lo relativo al paladar como a los bolsillos, en los que se entremezclan dulces y salados, frescos y conservas, para todo tipo de ocasiones especiales.



Lo de aquí



Ambas tenderas llevan como bandera la esencia del comercio de “toda la vida”, eso sí, matizan la necesidad de poder darle una vuelta o quizá, ofrecer cierto tipo de productos que “seriamos incapaces de atopar nunha grande superficie”, explica Coira quien, además, le otorga una gran importancia “á historia que hai detrás de cada produto”.



Habla, por ejemplo, de la “capacidade de evocar recordos” que tienen algunos sabores, refiriéndose a ciertos manjares que se dejan catar en las ferias o “a los tomates”, apostilla Venancio, “que cuando los cortas tienen olor, color y textura. Los de siempre”, sin ir más lejos.



“Apostamos por pequenos empresarios. Confiamos en darlle unha oportunidade a aqueles que están a comezar”, expone Coira. Por su parte, Venancio, quien también comparte este ideal, destaca a aquellos que, en cierta forma, recuperan parte de la tradición, en este caso desde las uvas. Bodegas más pequeñas que han optado por traer de vueta variedades como la Sousón, un tipo Ribeiro.



En lo relativo a los precios, ambas comentan que pretenden ser lo más competitivas posibles, puesto que el gusto de darse un festín se tiene que adaptar a todo tipo de presupuestos.



Cada tienda cuenta con sus propios “best sellers”. En este menú degustación “para llevar” se pueden encontrar desde bicas de castañas hasta patés que “saben realmente a lo que pone en la etiqueta”, comentan entre risas.



¿Qué hay detrás de todo esto? “Lo primero es un trabajo de búsqueda antes de hacernos con algún producto”, explica Venancio y, después, la parte más divertida “probar todos ou case todo o que poñemos á disposición dos clientes”, asevera Coira.



Y para quien piense que esto es de golosos, nunca menos, “es pura investigación”.