Narón instala 16 cámaras de control y vigilancia del tráfico en el polígono Río do Pozo

Narón ha puesto en funcionamiento un total de 16 cámaras de vigilancia y control del tráfico en el polígono industrial Río do Pozo. Para supervisar dicha instalación, la regidora Marián Ferreiro se desplazó ayer junto al edil de Seguridade Cidadá, José Oreona, a las instalaciones de la Policía local del municipio, en donde estuvieron acompañados por el jefe del cuerpo, Eduardo Pita.



La alcaldesa explica que se trata de dispositivos fijos de captación y reproducción de imágenes, que se gestionan a través de una central en la que se almacenan los datos en el soporte correspondiente.

Están instaladas en la glorieta de intersección de la avenida Gonzalo Navarro con la calle Bernardo Romero; la rotonda de salida de la citada calle hacia O Val (AC-116); en el cruce de la avenida con el Camiño do Carballo de Castro; y en las entradas y salidas de la autovía Ferrol-As Pontes (AG-64).

Una de las cámaras instaladas I Concello



Las cámaras funcionan de manera ininterrumpida y facilitan imágenes de la situación del tráfico rodado por el polígono. Su puesta en marcha facilitará al Consistorio disponer de una serie de estadísticas para conocer la densidad de la circulación y, en el caso de ser necesario, adoptar las medidas oportunas de tránsito vial.

“Este sistema permite realizar un control do tráfico en viais cunha elevada densidade do mesmo e con moito tránsito de vehículos pesados e tamén é de grande utilidade no caso de que por exemplo se rexistrase un accidente nesa zona que captan as cámaras, de cara a facilitar as labores de investigación” aseveró Ferreiro.



La responsable municipal incidió, además, en el hecho de que la instalación de estas cámaras no cuenta con una finalidad sancionadora ni recaudatoria. “Ao tratarse dun sistema que transmite de xeito instantáneo a información á sala de pantallas da Policía Local permite actuar con maior axilidade no caso de ser preciso por exemplo coordinar o tráfico ante un posible atasco ou o paso de vehículos de transportes especiais ou nas horas punta”, remarcó la alcaldesa.