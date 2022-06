Narón inicia el trámite para comunicar las luminarias de San Xoán y San Pedro

Los vecinos y vecinas que tengan previsto realizar una hoguera

coincidiendo con las festividades de San Xoán o San Pedro deberán comunicarlo al Concello de Narón hasta el próximo 21 de junio.



Los métodos para realizar estas solicitudes, tal y como indicó el edil de Seguridad Cidadá e Speis, Román Romero, son: llamando al 664 668 520 –en horario de 10. a 13.00 horas de lunes a viernes–; cubriendo la instancia disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o en el propio Rexistro Municipal.



Para tramitar las comunicaciones en espacios privados se deberá facilitar el nombre, apellidos, dirección y DNI de la persona responsable de la luminaria, así como la ubicación de la misma.Mientras, en el caso de los espacios públicos, se deberá realizar la solicitud obligatoriamente por Sede Electrónica o en el Rexistro.





El diámetro permitido para las fogatas, así como su altura, varía en función del municipio





Desde el consistorio indican que, por motivos de seguridad, las hogueras deberán estar situadas a una distancia mínima de 30 metros de las viviendas, vehículos, instalaciones, tendidos eléctricos o de telecomunicaciones, así como de zonas vegetales que puedan arder. Además, los fuegos deben ser vigilados en todo momento –podrán encenderse desde las ocho de la tarde–hasta su debida extinción –como hora tope las tres de la madrugada–.



Además, las hogueras no podrán superar los cinco metros de altura y los tres de diámetro, no podrán estar situadas en vías de acceso o circulación y en el caso de haber varias juntas, deberán separarse un mínimo de 100 metros. Como cada año, desde el ejecutivo local recuerdan la prohibición de quemar residuos tóxicos o peligrosos aprovechando la celebración –tales como pneumáticos, plásticos o aceites–.



Desde el consistorio naronés inciden en la necesidad de alertar a la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) 112 ante cualquier posible incidencia.









Valdoviño





El alcalde, Alberto González, informó ayer de que ya se encuentra operativo el plazo para realizar la comunicación de las hogueras de San Xoán y también las de San Pedro, que se vayan a realizar en espacios privados de los núcleos urbanos y rurales del municipio. Los vecinos y vecinas deberán formalizar su petición en el Rexistro Xeral de la casa consistorial o a través de la sede electrónica –antes de la una del mediodía del 22 de junio para las de San Xoán, y antes de esa misma hora del 27 de junio para las de San Pedro–.



En el bando emitido por la Alcaldía se advierte de que se deberá mantener la distancia de seguridad de 25 metros de viviendas, vehículos, instalaciones, tendidos eléctricos y zonas verdes que sean susceptibles de ser arrasadas por las llamas. Además, la altura máxima de la fogata no deberá superar los dos metros.



Además, previamente a su encendido, se deberá proceder a la eliminación manual o mecánica de la totalidad del material combustible en una franja adecuada, rodeando el perímetro de la luminaria. Desde el consistorio recuerdan, además, que no se podrá encender ninguna hoguera si las condiciones meteorológicas pueden dificultar su control –es necesario tener en cuenta el viento– y que no se debe abandonar el lugar mientras el fuego no esté completamente apagado.









Ortigueira





El Concello de Ortigueira también recuerda a las personas empadronadas en su municipio la obligatoriedad de comunicar las hogueras de San Xoán. En este caso, tanto si es en espacio público como privado, las vecinas y vecinos deberán dar cuenta de ello con una antelación mínima de dos días, es decir, hasta el 21 de junio. El consistorio indica que en el caso de las hogueras en espacios públicos, estas no podrán hacerse sobre pavimento de hormigón, asfalto o material cerámico. Tampoco sobre césped de zonas verdes, en playas o espacios verdes públicos limítrofes a los arenales. En otro tipo de zonas públicas, los organizadores "deberán adoptar as medidas necesarias" para que las hogueras no provoquen daños en el suelo.









Neda





Además de comunicar la apertura del plazo, el bando municipal de Neda recoge que el volumen del material de la hoguera no podrá superar los cuatro metros de diámetro y los tres de altura. Deberán estar separadas de los edificios, árboles y objetos que puedan resultar dañados al menos 15 metros. Si el fuego se realiza sobre terrenos de uso público pavimentados, estos deberán estar protegidos con una capa de unos 10 centímetros de arena.