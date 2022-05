Narón inauguró su primer mercado Celta con críticas de los vecinos de Sedes

Narón inauguró ayer por la tarde la primera edición del Mercado Celta, un evento que tendrá lugar durante todo el fin de semana en las inmediaciones del local social A Pombiña, en Pedroso.





Esta nueva propuesta del consistorio no fue bien recibida, sin embargo, por parte de todos los vecinos. “Atopámonos incrédulos e indignados polo trato recibido por parte del Concello de Narón ao respecto da celebración do que sería o 22º Oenach Atántico de Sedes”, indicó el presidente de la AVV Rosa dos Ventos de Sedes, Manuel Ángel Rico.

“A comunidade de Sedes non entende a actitude do Concello, que tras reunirse coa veciñanza e comunicarlles a imposibilidade de desenvolver o Oenach Atlántico como en edicións pre-pandémicas por non estar contemplado nos orzamentos municipais, anuncia semanas despois a celebración dunha Feira Celta en Pedroso, con grande parte dos elementos que conformaban a estrutura do Oenach”, apuntaron desde la entidad vecinal, que quiso dejar constancia además de que “non se ten nada en contra da veciñanza de Pedroso”.





Desde el ejecutivo local sostienen, por su parte, que en la reunión mantenida se les comunicó que “se había reservado una partida diferente a la de otros años para tratar de mantener en caso de que fuese posible el espíritu de la celebración de actividades como a Noite no Castro”, comprometiéndose además a habilitar un presupuesto mayor para la próxima edición, “que se presupone en una situación normalizada en el ámbito sanitario”.





Desde el consistorio indican que la sensación tras esa reunión con la AVV de Sedes fue “positiva”, por lo que se muestran sorprendidos “ante estas manifestaciones sobre otro evento que no tiene el mismo espítitu del Oenach y organizado para dinamizar también otra parroquia de Narón”.