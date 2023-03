Narón habilita unha oficina de atención do servizo de limpeza e recollida de residuos

O municipio de Narón conta xa cunha oficina de atención presencial ao público relacionada co servizo de limpeza viaria e recollida de residuos sólidos urbáns, unhas instalacións na estrada de Castela 562 (Piñeiros) que visitaron hoxe a alcaldesa, Marián Ferreiro, e o concelleiro de Servizos, Ibán Santalla.



Tal e como indicou a rexedora, o local permanecerá aberto á cidadanía dous días á semana, concretamente os martes e xoves. Atenderase á cidadanía en horario de mañán, de 10.00 a 12.00 horas, co fin de solventar calquera xestión dos residentes de maneira presencial. “Esta é outra das melloras incluídas no novo contrato do Servizo de Limpeza Viaria e recollida de Residuos Sólidos Urbáns da Cidade, en cuxo prego quixemos incorporar este novo servizo co fin de ofrecelo ás persoas que o precisen”, apuntou Ferreiro.



“Somos parte da nosa cidade, coidémola” é o lema elixido por parte do Consistorio naronés para concienciar e sensibilizar á poboación sobre a importancia de manter limpa a localidade; unha frase que figura na fachada desta nova oficina.



“Queremos que as veciñas e veciños que teñan algunha dúbida ou algunha suxestión sobre o servizo teñan unha nova canle de comunicación, neste caso un espazo físico no que reciban atención persoalizada para poder abordalo co fin de facilitar a súa tramitación e ofrecer as mellores garantías da eficiencia do traballo que se realiza nesa área”, sinalou a alcaldesa.