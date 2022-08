Narón entrega los vales de la campaña promocional del Pemento do Couto

El concejal de Promoción Económica del Concello de Narón, David Pita, y la gerente de la Cooperativa do Val, Marta Vázquez, entregaron ayer en la casa consistorial los 16 vales sorteados entre las personas participantes en la campaña promocional del Pemento do Couto, que tuvo lugar en otros tantos locales de hostelería de la ciudad –Australian Cervecería, New Orleans, Casa Sindo, Tyché, La Bodeguilla, O Rincón de Trini, A Roldana, La Perfecta, Anacos, Continental, La Salmantina, Colonial, Silver, Mesón O Pío, Ambigú del local social de la AVV Altea de Xuvia y Café Bar Félix–.



La degustación consistió en la oferta de tapas a la clientela, en los citados establecimientos, con el pimiento do Couto como ingrediente principal y en las que destacaban también “a creatividade na elaboración das mesmas”.



El Concello organizó esta convocatoria con la colaboración de la Cooperativa do Val, la asociación vecinal de O Couto y la Orden de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto, con el objetivo principal de la exaltación gastronómica de este producto con sello de indicación geográfica protegida de la Unión Europea.



El edil de Promoción Económica recordó que los vales entregados deberán emplearse hasta el próximo 31 de octubre. Consisten en una comida o cena para dos personas, valorada en 100 euros.



Los responsables de esta iniciativa agradecieron la implicación en la campaña de todas las personas participantes, así como la de los locales adheridos.