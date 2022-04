Narón dice adiós al sedentarismo con una nueva edición del programa “Ponte en ruta con nós”

El Ayuntamiento de Narón ha anunciado que retomará el programa municipal “Ponte en ruta con nós”. La alcaldesa y presidenta del Padroado de Deportes, Marián Ferreiro, y el edil responsable del área, José Oreona, presentaron en la mañana de ayer las tres “andainas” programadas para los meses de abril, mayo y junio, diseñadas para fomentar la práctica del ejercicio al aire libre y pensadas para personas de todas las edades, debiendo ir acompañados los menores de edad de sus padres o tutores.



La regidora explicó que las rutas comenzarán este mismo mes, concretamente el día 24. “Paseando por Narón” es la primera de las propuestas tras la pandemia, con un recorrido de aproximadamente doce kilómetros por el Camino Inglés, el monasterio do Couto, la ría Cornido, la zona de la Picota y el parque do Couto; con salida a las 9.30 horas y llegada al pabellón polideportivo municipal de la Gándara. El precio para poder asistir es de 5 euros y las personas interesadas deberán anotarse los días 18, 19 y 20 de abril en las oficinas del Padroado de Deportes, en horario matinal.



La segunda cita del programa municipal tendrá lugar el 29 de mayo y discurrirá entre “Pena Molexa y Monte da Lagoa”. En esta ocasión, los caminantes saldrán del Centro Cívico Social do Val a las 9.15 horas, para recorrer la zona de la Pena Molexa, Pena Lopesa, o Campo del Avial, o Casal, y o Monte da Lagoa; en un tramo de unos doce kilómetros. En este caso, las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo los días 23, 24 y 25 de mayo en las instalaciones del polideporivo de la Gándara. Finalmente, tal y como indicó ayer la alcaldesa, el próximo 26 de junio se realizará la “Ruta dos Muíños”, con salida a las 9.30 horas del monasterio do Couto, ubicación que será también el punto final del recorrido. A lo largo de unos 10,5 kilómetros las personas que acudan caminarán desde el citado monasterio hasta el área recreativa de Pedroso, disponiendo de servicio de autobús para trasladarlas al final del recorrido de nuevo hasta el cenobio do Couto.