Narón denuncia que las obras de la Xunta en el tramo del Camiño Inglés están paralizadas

La edila de Turismo de Narón, Natalia Hermida, ha remitido un escrito a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta en el que denuncia que la actuación impulsada por esta administración en un tramo del Camiño Inglés se encuentra paralizada.



La responsable municipal envió, asimismo, un informe realizado por el departamento de Disciplina Urbanística, acompañado por fotografías que muestran la situación. “Hai un mes que o enviamos e aínda non recibimos resposta algunha da Xunta”, lamentó Hermida, que denunció “o abandono desta intervención nun espazo de peregrinación moi concurrido e que forma parte do noso patrimonio”.



Desde el Consistorio también se ha puesto en conocimiento esta situación ante la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, por si hubiese más municipios afectados. “Diversas entidades e particulares trasladáronnos tamén a súa preocupación polo estado de abandono desas obras de empedrado localizadas nun tramo de Longras cara ao Couto e da existencia de depósitos de material á beira dun camiño dende hai máis de dous meses e á altura do Camiño da Fonte do Vilar que impide neste último caso o acceso a unha finca particular”, afirmó la edila.

Depósito de material en la zona I Concello



El Concello exige que se proceda “á maior brevidade posible” a la finalización de las obras o, en su defecto, a la retirada inmediata o recolocación del depósito de material en la zona.