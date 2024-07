Narón demandará a la Xunta un cambio en el modelo de gestión de los residuos

El Concello de Narón aprobó este miércoles durante la sesión plenaria correspondiente al mes de julio –con los votos favorables de TEGA, BNG y PSOE– una moción presentada por los nacionalistas en la que se rechaza la subida del canon de la empresa Sogama y se solicita a la Xunta un cambio en el modelo de gestión de los residuos en la Comunidad.



“O goberno do PP foi o que no seu día previu a través de Sogama unha xerarquización nas opcións de tratamento dos residuos, optando pola incineración con recuperación de enerxía e non incluíndo o tratamento da compostaxe, sendo agora quen se beneficia dos ingresos do imposto que penaliza esta opción”, reza el texto.



Así las cosas, a través de la moción se instará al ejecutivo autonómico a repartir entre todos los municipios gallegos los 12,1 millones del Fondo Adicional –distribuidos en función de las toneladas depositadas por cada uno–. También se demandará la aportación total de la cantidad recaudada por el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración y coincineración de residuos –presupuestados inicialmente en 12,1 millones de euros– para implementar bonificaciones en el canon de los Concellos.

Por último, se instará a la creación de una comisión de trabajo en la que estén presentes Sogama, las Consellerías de Medio Ambiente y Facenda y la Fegamp –esta última ya manifestó su oposición al incremento planteado– para determinar las condiciones del canon para el próximo año y debatir sobre el modelo de gestión.

Mociones



PP y PSOE presentaron una moción conjunta –que salió adelante con una enmienda del BNG– sobre la implementación de un plan de seguridad para eventos patrocinados por el Concello. También contó con el visto bueno de la corporación la planteada por el PP para el reacondicionamiento del entorno de la urbanización de O Couto y la del PSOE para que el 50% de los fondos del POS Adicional se dediquen a la zona rural.



Mientras, los nacionalistas vieron aprobada su propuesta de apoyo a la plataforma Ágora, integrada por entidades y organizaciones de la comarca de Ferrol, personal del centro y familiares de los residentes en el Souto de Leixa en defensa de los derechos de este último colectivo.

Declaración institucional



El pleno mostró su apoyo al personal trabajador en huelga de la empresa Maitours –que cubre las líneas de transporte de Ferrol, Narón y Neda– por medio de una declaración institucional. También salió adelante otra para la unidad de la lucha contra la violencia de género. Por último, el Consistorio aprobó de manera definitiva el inventario de vías del Concello, que se podrá consultar en el Xeoportal corporativo y que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el tablón de edictos del Ayuntamiento.