Narón y As Somozas se suman un año más al concurso “Vilas en Flor”

El programa “Vilas en Flor” se ha convertido con el paso de los años en todo un referente del esfuerzo por la gestión sostenible y el cuidado del medio ambiente que realizan los concellos de la comarca de menos de 40.000 habitantes. En la edición del año pasado, seis municipios de Ferrolterra –de un total de 39 que participaron en toda Galicia– fueron reconocidos en esta iniciativa, por lo que se espera que en el presente 2023 se mejoren los resultados del ejercicio anterior.



De este modo, los diferentes gobiernos locales comenzaron ya a anunciar sus candidaturas, siendo San Sadurniño, uno de los más veteranos del programa, el primero en hacerse eco de su participación, el pasado día 5. A este se suman ahora Narón y As Somozas, que también cosecharon excelentes resultados en anteriores ediciones y que mostraron su confianza en lograr aumentar este año su número de “Flores de Honra” –en el concurso el jurado puede otorgar hasta un máximo de cinco–.



Comenzando por la villa naronesa, la alcaldesa, Marián Ferreiro, se reunió el pasado viernes con dos de los miembros del jurado, ofreciendo un pequeño anticipo de los activos de los que hará gala en el presente 2023. La visita arrancó en el molino de Xuvia, donde se proyectaron varios vídeos del municipio, de la rehabilitación del histórico inmueble y de la construcción de la senda peatonal que une este barrio con Freixeiro.



Tras esto, la comitiva recorrió el tramo inicial de la Ruta dos Muíños, visitó el magnolio centenario de Xuvia, el molino das Aceas y, finalmente, el parque de Freixeiro. Respecto a este primer encuentro, Ferreiro destacó la importancia de “recuperar o noso patrimonio e apostar cada vez máis por habilitar espazos verdes e destinados ás persoas”.



Respecto al concello de As Somozas, desde el gobierno local se recordó que en la pasada edición, la primera en la que participaba, se lograron dos “Flores de Honra”, anticipando la visita del jurado al municipio durante las próximas semanas.



El alcalde, Juan Alonso Tembrás, se mostró muy satisfecho de que As Somozas fuese elegido para participar en la iniciativa, destacando de la misma su gran “calado a nivel social en toda a comunidade galega”, además de mostrarse orgulloso “de que se recoñezan as tarefas que se realizan ao longo do ano en materia de conservación e posta en valor de xardíns e espazos naturais municipais”.