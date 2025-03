Narón afronta actuaciones en caminos en cuatro parroquias

Con un importe de 175.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, el Concello de Narón afronta desde hace unos días la renovación de varios caminos del término municipal en los que no se había actuado en un período de quince años, por lo que el firme se había deteriorado notablemente.



Las actuaciones se enmarcan en el proyecto de reposición del pavimento en los caminos de las parroquias de Sedes, Castro, San Xiao y Piñeiros. En cada una de estas zonas se realizarán varias intervenciones.

De esta manera, tal y como explicó la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, se mejorará la capa de rodadura del vial que comunica interiormente Castro con Sedes –Salgueiral–; se actuará en la pista das Covas –en Piñeiros–; en dos viales de Castro –Nelle y Pregordo– y uno de San Xiao –Coira–.

Las carreteras y pistas que serán objeto de actuación se encuentran afectadas por el paso del tiempo pero también por la reciente puesta en marcha del servicio de la red de saneamiento, que han deteriorado el firme, por lo que desde el ejecutivo local se optó por priorizar precisamente estos trabajos de reparación que supondrán, además, la regularización de los bordillos, como consta en el proyecto de actuación.

La obra prevista en estos caminos implica el refuerzo de la capa de rodadura, con la limpieza previa de las cunetas y los terraplenes en todo el recorrido, lo que implica también el rozado de maleza en los bordes de los viales con el fin de que el agua pueda discurrir por las cunetas sin provocar apozamientos ni anegamientos en las carreteras. Los baches se repararán con un tratamiento asfáltico en los casos que así se vea necesario.



Para completar la intervención, se llevarán a cabo limpiezas de tajeas, y se pintará la señalización horizontal, entre otras obras recogidas en el proyecto de actuación.



La alcaldesa de Narón hizo hincapié en que las mejoras viarias “están entre as prioridades de actuacións do goberno local, dende onde, a maiores deste proxecto, se definiron outros que permitirán reparar o estado actual de varios camiños da zona rural do termo municipal que así o requiren”.

Para el desarrollo de los trabajos se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas, por lo que ya se anuncia que se irán desarrollando “paulatinamente”.