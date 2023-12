Música, zancudos, acrobacias y magia acompañarán a la Cabalgata de Reyes de Narón

El Ayuntamiento de Narón presentó hoy su Cabalgata, que será mucho más que el recorrido de los Reyes Magos de Oriente por la ciudad.

La concejala de Festas Mar Gómez explicaba que “unha gran estrela luminosa e unha chea de estreliñas presidirán o vindeiro 5 a comitiva que guiará aos Reis Magos dende a Praza do colexio de Xuvia ata a Praza de Galicia, onde recibirán aos nenos”. Gómez explicó que “a saída será ás 18.00 horas", tal y como se anunció.

“A luz da ilusión” es el nombre de este espectáculo de gran formato, “no que participarán actrices, actores, acróbatas, zancudos e bailaríns, así como recoñecidos personaxes da nosa tradición mitolóxica e literaria que acompañarán aos Reis Magos pola cidade”, explicó Gómez.

Así, cerca de un centenar de artistas, y más de medio centenar de voluntarios de la Escola de Danza de Narón, así como unos cincuenta menores de la ciudad que acudirán como pajes arroparán a los Reyes de Oriente en su recorrido.



“A mensaxeira das neves e os faunos de xeo estarán tamén na comitiva, portando as cartas que xa enviaron as nenas e nenos”, explicaron Gómez y la alcaldesa Marián Ferreiro. También se podrá ver un camello gigante con Melchor, la carroza iluminada de Gaspar y otra floreada de Baltasar. En la comitiva también estará presente “a Maruxaina e o séquito do Capitán Nemo, o Crebanoces e os soldadiños de Chumbo, e o señor Carboeiro co seu séquito de voluntarios que pechará a Cabalgata”, como informan desde el consistorio.



El recorrido estará amenizado por la Banda de Gaitas do Padroado da Cultura y la Xove Banda de Narón, de la Agrupación Cultural Musical Sementeira. La comitiva partirá de Xuvia hasta llegar a la Praza de Galicia.



Desde el Concello se agradeció la “implicación do persoal que fará posible que este gran espectáculo artístico se celebre na cidade o vindeiro día 5, e tamén o labor tanto dos bombeiros do Speis, voluntariado de Protección Civil, axentes da Policía Local, persoal sanitario, entre outros, que velarán pola seguridade cidadá”.



La alcaldesa y la edil de Festas animan a los vecinos a presenciar esta Cabalgata “e os seus novidosos espectáculos, así como a recepción aos Reis Magos na Praza de Galicia, programada para as 20.00 horas aproximadamente, unha vez remate o percorrido”.



Ferreiro recordó que “o ano pasado a Cabalgata tivo unha excelente acollida e confiamos en que novamente este ano moitas veciñas e veciños de Narón e doutros concellos se acheguen a ver a chegada dos Reis Magos, con esa finalidade preparamos unha proposta única e cargada de fantasía para desfrutar dunha tarde máxica”, dijo.