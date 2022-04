Municipios de la comarca rechazan los cambios del Plan de Transporte

Los Concellos de la comarca no están conformes con las medidas propuestas por la Xunta en las modificaciones del anexo del Plan de Transporte Público de Galicia. Y es que varios de estos municipios –Pontedeume,

A Capela, Cabanas, Miño, Monfero, Neda, Ferrol, Narón, Fene,

As Pontes y Ares– han remitido una carta a la Dirección Xeral de Movilidade con sus alegaciones.



Este documento fue acordado en una reunión celebrada en Pontedeume, en la que los responsables de los diferentes consistorios revisaron la propuesta del gobierno gallego, concluyendo que no resuelve los problemas de transporte en la zona.



En este sentido, los municipios firmantes de la carta destacan que la modificación impulsada por el ente autonómico no da solución al problema de los vecinos, relativo, fundamentalmente, a una reducción del número de paradas y frecuencias, así como a un mal funcionamiento del servicio.



Los responsables locales piden a la Xunta, también, concreción en la integración de otros modos de transporte y sostienen que deben ser los autobuses los que presten el servicio de traslado de pasajeros por carretera. Requieren, también, la especificación de implementación y condiciones de uso de las alternativas propuestas, tales como el transporte compartido y bajo demanda.



Los Concellos censuran, asimismo, que este cambio no especifica qué administración o administraciones deben asumir la diferencia de compensación de las distintas tarifas zonales.



Finalmente, los representantes municipales solicitan la convocatoria de la mesas de seguimiento de acuerdos, así como reuniones entre los ayuntamientos y la Dirección Xeral de Movilidade, con una periodicidad preferentemente semestral. Sostienen, pues, que estas reuniones les permiten informar acerca de los cambios en su plan de transporte con tiempo para presentar las alegaciones correspondientes. Esta medida ya se acordó entre la Dirección Xeral de Movilidade y las entidades municipales, algo que censuran, no está incluido en el documento citado.









Parlamento Gallego





El Ayuntamiento de Pontedeume impulsa desde hace varios meses diferentes iniciativas para solucionar el problema del transporte en la comarca. El ejecutivo, encabezado por Bernardo Fernández, promovió, entre otras actuaciones, el tratamiento de este problema en el Parlamento gallego, a través de una pregunta del grupo parlamentario del PSdG al gobierno autonómico.



Los responsables municipales señalan el inicio de la nueva adjudicataria del servicio como el desencadenante de la continuas deficiencias en el transporte. En este sentido, apuntan a retrasos, cambios de horario y una supresión de líneas que han derivado en “consecuencias negativas para el desplazamiento de los vecinos de la comarca y, en especial, de los menores que usan el transporte público para acudir a los centros educativos”.