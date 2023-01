El municipio pontés renueva el plan de transporte colectivo a polígonos industriales

El Concello de As Pontes ha renovado el plan de transporte colectivo a los polígonos industriales, una iniciativa que el Consistorio sacó adelante en 2015 en colaboración con las diferentes empresas asentadas en los parques y que supone “un gran aforro para as familias da vila”.



Desde el ejecutivo local, la concejala de Industria y Emprego, Ana Pena, destaca lo novedoso de la propuesta. “Fomos pioneiros na implantación dun servizo, renovado para o ano 2023, do que se benefician moitas familias na nosa vila e que, a día de hoxe, tendo en conta o alto prezo do combustible, supón un aforro para cada familia de case 3. 000 euros. Ademais moitas familias xa non teñen que asumir os gastos dun segundo vehículo, que en moitos casos, só necesitaban para desprazarse ao posto de traballo, coa redución de gastos que implica”.

Balance



Durante el pasado año, el Ayuntamiento indica que se han realizado un total de 1.179 viajes, seis diarios durante los días laborables y tres durante el fin de semana. En total, supusieron 7.848 traslados, dándole cobertura a los horarios laborales de entrada y salida de las diferentes empresas beneficiarias de este plan a través de diferentes rutas circulares que recorren toda la localidad.



La edila resaltó que entre las principales ventajas que supone este plan se encuentran la reducción del estrés que provoca la conducción, la disminución de los accidentes así como el descenso del absentismo laboral, “permitindo ao mesmo tempo facer un mellor uso dos espazos de aparcadoiro”, indicó.



Esta iniciativa de transporte a los polígonos empresariales promovido por la Concejalía de Industria implica una reducción anual de la emisión de CO² de un 7.100% –calculadas para el desplazamiento de 50 personas

trabajadoras–.