Mugardos instalará diez desfibriladores en varios puntos clave del municipio

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, informó del acuerdo adoptado por el gobierno municipal para la adquisición de diez equipos completos de desfibriladores semiautomáticos a la empresa Iberocardio S.L., por un importe total de 15.814 euros.



El ejecutivo mugardés prevé ahora la instalación de estos equipos de reanimación cardiopulmonar en diferentes puntos del municipio, tales como la Casa do Concello, el pabellón do Cristo, la Casa da Cultura, el Mercado Municipal, el local de mayores, el Campo Municipal da Padreira o el Centro de Interpretación do Caldoval.



Desde el Ayuntamiento informan, además, de que se dotarán también con estos equipos –en este caso portátiles– al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) y a la Policía Local.



El Concello organizará asimismo diversas charlas informativas en todas las parroquias, con el objetivo de que los vecinos y los trabajadores municipales conozcan el funcionamiento de estos dispositivos.



“Está demostrado que actuando nos primeiros minutos, cando se produce unha parada cardíaca, as posibilidades de supervivencia da persoa afectada aumentan ata un 90 por cento. Os desfibriladores semiautomáticos adquiridos son fáciles de utilizar, xa que xunto aos aparellos hai follas explicativas coas instrucións e, no momento no que se activa o dispositivo, a propia máquina vai indicando como usala”, afirmó el regidor mugardés, que indicó que su objetivo es posicionar Mugardos como municipio cardioprotegido. “Adquirimos os equipos de reanimación e imos formar á veciñanza e o persoal municipal; así mesmo, temos previsto seguir pondo en marcha iniciativas para impulsar hábitos de vida saudables como o Mugardos Camiña. Traballamos na prevención de enfermidades, pero tamén na dotación de medios para unha actuación rápida”, añadió.