Mugardos adjudica las obras de mejora de la red de aguas pluviales en el área del puerto

La oferta económica presentada por la firma Construcciones González y González ha sido finalmente la elegida por el Concello de Mugardos de cara a desarrollar la mejora en la red de aguas pluviales en el área del puerto. El contrato, que supondrá una inversión de 31.339 euros, tendrá un plazo de ejecución de tres meses, evitándose así las molestias a vecinos, visitantes y hosteleros de la zona durante la temporada veraniega.



Tal y como detalló el edil de Obras e Servizos, Jorge Kuntz, con esta intervención se pretende poner solución a la “ineficiente evacuación” de estas aguas, especialmente durante las épocas de mayores lluvias. Kuntz señaló que, con la configuración actual de la red, “o saneamento de toda a fachada marítima do núcleo urbán (...) concéntrase no punto de intersección entre a avenida de Galicia e a do Mar”. Dada la gran distancia entre este punto y la zona norte del puerto –unos 300 metros–, sumada al hecho de que el terreno es notablemente llano, la pendiente generada a lo largo del mismo es mínima, lo que provoca el estancamiento de estas aguas en las mencionadas épocas.



Como solución, el proyecto contempla la reconducción de la red en el extremo norte, permitiendo su vertido en un área más próxima, lo que garantizaría “unha pendiente mínima para os colectores do 1%”. Más concretamente, la nueva red tendrá una longitud de 64 metros, además de un ramal de 28.