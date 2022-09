Monfero contará este curso con una casa nido para atender a menores de hasta 3 años

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó ayer en O Xestal, en Monfero, las obras de la que será la quinta casa nido con la que contarán este curso las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Este nuevo servicio se sumará, pues, a los que ya están en funcionamiento en los concellos e A Capela, As Somozas, Moeche y Cerdido.



Se trata de una iniciativa de la cooperativa Caixatitiripaca, formada por Natalia Pardo y Ana Pena, dos educadoras intantiles de Oleiros que decidieron emprender en la planta baja de una vivienda que alquilaron en el lugar. La Consellería de Política Social e Xuventude aportó una cuantía de 15.000 euros para el acondicionamiento de las instalaciones, en las que se ofrecerá una atención profesional para un máximo de cinco niños y niñas de hasta 3 años, “o que permitirá que os seus pais poidan compaxinar a vida laboral e persoal ao tempo que se fomenta a creación de emprego neste municipio da zona rural”, apuntan desde la Xunta, a través de un comunicado.



“Hai seis anos que a Xunta concedeu as primeiras axudas para a posta en marcha deste servizo de atención á infancia no rural e, na actualidade, xa son catro as casas niño en funcionamento en Ferrolterra, cinco cando comece a funcionar a de Monfero e preto dun centenar en toda Galicia”, recordó Aneiros.



La Xunta hace hincapié en el hecho de que en la última convocatoria, el gobierno gallego aumentó un 10% la ayuda anual para las casas nido, con el objetivo de dar respuesta a la subida de los gastos de luz o seguros que afrontan los responsables de los centros. Como novedad, cuando los centros cumplan seis años, recibirán una ayuda adicional de 500 euros para renovar su equipamiento.