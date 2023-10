Moeche se une a un proyecto europeo de promoción de comunidades energéticas

Moeche avanza en la constitución de una comunidad energética con el objetivo de autoabastecer “unha parte importante do consumo eléctrico dos domicilios integrados e das instalacións municipais”. Desde el Consistorio destacan que ya se han interesado por esta iniciativa un total de 22 familias, además del propio ejecutivo local.



Entre los pasos dados en los últimos tiempos se encuentra la consecución de una subvención del Fondo de Cooperación Local de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta. Asciende a un total de 10.890 euros, con los que se podrá llevar a cabo el estudio de viabilidad previo a la formalización de dicha comunidad energética. “Unha vez elaborado, o documento permitirá dispor dunha ferramenta de diagnose fundamental para iniciar o trámite”, explican desde el Concello modestino.



Además de la obtención de estos fondos autonómicos, el Ayuntamiento se ha adherido al programa europeo EC4Rural –Fostering Local Engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities–, cuyo objetivo es impulsar la creación de comunidades energéticas en municipios rurales de Europa que se encuentren en una situación desfavorecida pese a su riqueza en recursos.



Está impulsado, entre otras instituciones, por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Universidade de Vigo y “liberará 700.000 euros en Galicia para iniciativas relacionadas co autoconsumo e a transición verde”.



Tal y como explican desde el equipo que dirige este proyecto, este cambio de paradigma comenzará a través de dos iniciativas piloto en Estonia y España, que permitirán la creación y puesta en funcionamiento de 34 comunidades energéticas –22 de ellas en Galicia–.



Desde el Concello afirman que las personas que solicitaron formar parte de la iniciativa recibirán próximamente información acerca de los pasos que se están dando. “Traballamos coa idea de facer unha instalación principal de paneis fotovoltaicos no recinto feiral de San Ramón, por ser un espazo público con suficiente superficie para o despregamento. O Concello e a veciñanza participante asumirían o investimento necesario de maneira solidaria, aínda que a comunidade enerxética tamén podería recibir achegas para reducir ao mínimo eses custes”, explicó la regidora modestina, Beatriz Bascoy.