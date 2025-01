Mario Vega, director de teatro: “No quiero que nadie piense como yo, pero sí que la gente se posicione”

Como todas las reconocidas historias, esta empieza con “había una vez”. En este caso era un niño de Ingenio (Gran Canaria) que de mayor quería ser ingeniero, puesto que su máxima aspiración se enfocaba en poder fabricar y construir.



La vida y el destino, una pareja igual de poderosa que de caprichosa y que no estuvo de acuerdo y le hizo crecer al lado de uno de los festivales de teatro más renombrados del archipiélago –y que llegó a ser de toda España debido a su antigüedad–. Ahí, en el Festival del Sur que se celebra en Agüimes, entre bambalinas, vestuarios y decorados, Mario Vega empezó a empaparse de la magia del directo. Sin darse cuenta, fue donde comenzó a gestar una carrera que años más tarde le otorgaría una gran cantidad de galardones y que, si pudiese ver aquel niño, entendería que, en cierta manera, ahora también está construyendo algo.



“Esto me generó una vinculación que me permitió conocer el teatro. Me generó un interés, que mas tarde sería una forma y ahí empecé a querer dedicar todo mi tiempo a ello”, confiesa el ahora director, pero también quien ha sido viejo amigo de estar sobre el escenario.

Unahoramenos



Asimismo, fundó una compañía. “Unahoramenos” cumplió un cuarto de siglo el pasado año y ha pasado “por muchas obras y estilos”, reconoce. Incluso se podría decir que ha habido un cambio “de modelo de artes escénicas, puesto que se ha ido de los equipos creativos a otro que tiene que ver más con las estructuras empresariales”, asevera al echar la vista atrás y recordar cómo ha sido esta evolución sobre las tablas.



A pesar de que las cosas cambien, Vega tiene claro que “la compañía supone hacer lo que realmente nos apetece, que es contar historias humanas, sociales y que nos permiten hablar desde el corazón. Es un regalo”.



“Tener a 300 o 500 personas en un patio de butacas durante una hora nos permite contar cosas que tienen que mover un poquito el corazón y el alma. Siempre hemos intentado hacer un teatro humano y solidario, tanto desde el drama como desde la comedia”, asegura.



Y a pesar de que no toda historia tiene una moraleja, “si que tenemos que generar un espacio de reflexión. Yo no quiero que nadie piense como yo porque yo no soy nadie, pero sí que la gente se posicione”, expone el dramaturgo, que explica que su único objetivo es “que a uno le enfade, le agrade o le moleste” y, por ende, se genere un punto de inflexión.



Ahora, que llega otra vez al Pazo da Cultura –escenario donde se siente cómodo ya que “el público gallego está comprometido con esta disciplina y tiene un gran nivel de agradecimiento”– lo hace con una obra ambientada en su Canarias natal en la década de los 60.



Se abre así “un espacio de comedia contada desde la dictadura” pero con una peculiaridad, puesto que es, también, un reconocimiento a las afueras. “Podría ser Galicia o Andalucía, cualquier parte del territorio de la periferia”, expone. “El “destierro” de los militares nos da margen a burlarnos del poder pero también de la resistencia o la desorganización”, explica el director. Y todo ambientado en “un cabaret que acoge las primeras líneas del transformismo”.



El humor promete conectar las islas con el norte ya que Vega explica que “la retranca tiene mucho que ver con el humor de Canarias. Sabemos decir cosas sin decir nada”

Dos pases

Hoy, a las 20.30 horas, dará comienzo la primera representación de la obra dirigida por Mario Vega. “Las Bodas del Fígaro” hará doblete en la localidad vecina, puesto que mañana a las 20.00 horas también se podrá disfrutar de esta puesta en escena. Las entradas para el público general tienen un precio de 12 euros, mientras que los abonados y aquellos que cumplan los requisitos para la tarifa reducida se harán con ellas por un total de 8,40. La compra se puede realizar a través de la página web del Padroado de Cultura de Narón.