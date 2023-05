Manuel Bouza presenta o libro “Pola senda do deporte eumés”

Afeccionado ao deporte desde ben cativo e apaixonado tamén da escritura e da “recolla” da historia da súa vila natal, Pontedeume, Manuel Bouza Faraldo (62 anos) achega no seu novo libro un percorrido polo deporte eumés desde 1920 e ata 2019, a través de todas as disciplinas, “que son moitas”.

Rememora así relevantes feitos dunha vila que chegou a presumir dos primeiros equipos femininos tanto en fútbol como en balonmán, “en tempos nada doados”, así como dos remeiros que “adestraban ao tempo que traballaban no mar e chegaron a bogar no olimpo do remo como é o País Vasco”, destaca. Unha vila, di, na que algúns dos seus veciños eran convocados para as seleccións nacionais da súa especialidade e onde a actividade deportiva agromaba tamén con forza nas escolas dos municipios.



Bouza, que desde hai case catro décadas exerce como docente no colexio Ludy de Ferrol, estivo vinculado ao balonmán como xogador, adestrador y directivo. “Deixei o balonmán con 38 anos e logo viñeron as maratóns, a montaña...”, conta. Da evolución do deporte na vila en todo este tempo destaca, ademais do nivel de rendemento, sobre todo o que ten que ver coa dotación de instalacións.

Esta tarde, ás 19.30 horas na Casa da Cultura de Pontedeume, presentará “Pola senda do deporte eumés”, o seu segundo libro logo da obra “Un mestre fillo do mar e da aldea” (2020).



Acompañarán ao autor o alcalde, Bernardo Fernández; a concelleira de Cultura; Ángela Piñeiro; o autor do limiar, José María Fonte; e Mariquiña González, exalumna de Manuel Bouza.