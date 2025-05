Lourdes Díaz, participante en Fojeteiros: “A mí no me gustaban ni los moteros ni las motos, y ahora mírame”

Cuando conoció a su marido, hace casi 43 años, Lourdes Díaz tenía muy clara su opinón: “a mí no me gustaban ni los moteros ni las motos”, confiesa entre risas, “y ahora mírame”. El amor, que todo lo puede, animó a esta ponferradina a ir de paquete. El cariño y, también, ser consciente “de que o iba o me quedaba en casa”, cosa que con una vitalidad como la suya sigue siendo impensable a día de hoy.



A sus 65 años tiene “el espíritu mejor que cuando tenía 25”, asegura, y este año, a pesar de no estar en plenas condiciones, cumplirá un año más con la cita naronesa, a la que lleva asistiendo “desde el primer año que se celebró”, asegura tajante. Es más, por salud no podrá pasar aquí todo el tiempo que quiere, pero se hará a la carretera en coche, “ya sé que no está bien”, bromea, pero “estar, estoy”, que a fin de cuentas es lo importante.



Y es que la conexión Ponferrada-Narón surgió cuando los ahora organizadores fueron visitantes en la cita que organizaba el Motoclub La Frontera, y entre sus filas estaba Díaz.



En relación con la propuesta de Fojeteiros, la motera destaca la gran calidad del evento, poniendo encima de la mesa que “siempre dan el 100%, nunca se quedan cortos y, además, se superan año tras año”.



Algo más de 200 kilómetros no son nada cuando se tienen “tantas ganas y tanto cariño”, asegura Díaz, quien no está dispuesta a que ninguna vicisitud la aleje de la cita.



Igual que muchas otras, disfruta del asfalto, las rutas y la brisa en la cara, y cómo no, “de los que ya son de la familia”.